Председатель Народного Хурала встретился с журналистами из КНР

Сегодня Председатель Народного Хурала Анатолий Козачко встретился с журналистами из автономного района Внутренняя Монголия Китая. Говорили не только об истории, культуре и традициях степного народа, но и о юбилее национальной газеты. Также Анатолий Козачко рассказал о деятельности законодательного органа, о том, какие задачи стоят перед депутатами. В свою очередь, гости из Китая выразили благодарность за теплый прием и надежду на плодотворное сотрудничество. Сегодня Председатель Народного Хурала Анатолий Козачко встретился с журналистами из автономного района Внутренняя Монголия Китая. Говорили не только об истории, культуре и традициях степного народа, но и о юбилее национальной газеты. Также Анатолий Козачко рассказал о деятельности законодательного органа, о том, какие задачи стоят перед депутатами. В свою очередь, гости из Китая выразили благодарность за теплый прием и надежду на плодотворное сотрудничество.



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