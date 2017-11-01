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Вчера, 20:00

Подведены итоги конкурса "Золотое перо 2017"


Подведены итоги конкурса "Золотое перо 2017"Радиожурналисты ГТРК Калмыкия – в числе победителей регионального конкурса для журналистов «Золотое перо 2017». На суд жюри представили 58 работ в 10 номинациях, в том числе блогер года, лучший фотограф, расследование года, литературное открытие, дебют и другие. В номинации телерадиосюжет первое место у наших коллег Цаган Шурунговой и Савра Манджиева, а лучшим мобильным репортером признана корреспондент Гиляна Джиджикова.

Подведение итогов конкурса - кульминационный момент торжества, посвященного дню калмыцкой печати и вековому юбилею газеты «Хальмг Унн». Поздравления в адрес журналистов звучали со сцены от друзей, коллег и, конечно, читателей старейшего на юге России издания. Его историю начинали известные просветители того времени Бадма Боваев и Номто Очиров. В разные годы там работали Санджи Каляев, Давид Кугультинов, Алексей Балакаев. Меняются поколения и технологии, но только не читательская любовь. Об этом скажет и Глава региона Алексей Орлов, поздравляя Хальмг Унн с юбилеем.



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