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Вчера, 11:53

В следственном комитете по Калмыкии состоялось торжественное мероприятие


В следственном комитете по Калмыкии состоялось торжественное мероприятиеВ следственном комитете по Калмыкии состоялось торжественное мероприятие. За содействие в решении возложенных на ведомство задач, образцовое исполнение должностных обязанностей и высокие результаты в службе, а также в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел профильный министр Калмыкии Андрей Мишагин был награжден медалью Следственного комитета России «за содействие». Почетной грамоты удостоился заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по Калмыкии Джигмид Мучкаев. Также за добросовестное исполнение служебных обязанностей, многолетнюю безупречную службу были отмечены наградами еще несколько сотрудников следственного комитета.



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