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Вчера, 11:51

Национальная газета отмечает юбилей


Национальная газета отмечает юбилейСегодня в день калмыцкой печати поздравления со столетием принимает и коллектив республиканской общественно- политической газеты Хальмг Унн. В Юбилейный год состоялось немало торжественных, спортивных мероприятий в Элисте и районах региона, которые всякий раз доказывали, что и сегодня Хальмг Унн остается востребованным и любимым своим читателем.

«Хальмг Унн» стала настоящим летописцем Калмыкии, исторической хроникой преобразований и развития республики. Листая пожелтевшие от времени страницы первого после депортации номера от 14 апреля 1957 года без труда можно восстановить картину того времени. Чем жил калмыцкий народ, о чем мечтал, как тяжело пережил послевоенную разруху. В приоритете советских изданий всегда были люди: простые труженики, учителя, сельчане, строители. Причем весь текст был исключительно на калмыцком языке.

Сегодня коллектив Хальмг Унн насчитывает 24 сотрудника. Газета выходит 4 раза в неделю 6-ти тысячным тиражом. Также доступен электронный вариант. Работа в столь авторитетном в республике издании накладывает определенный груз ответственности, признаются журналисты. Факты в статьях должны быть достоверны, актуальны, но при этом важно и независимое мнение автора. Ведь именно благодаря этому Хальмг Унн завоевала любовь и уважение читателя и не теряет их на протяжении вот уже ста лет.

В год своего столетия Главная республиканская газета стала еще ближе к читателю. Были организованны торжественные и спортивные мероприятия в Элисте и районах. Каждое из них было направленно на сохранение истории калмыцкого народа, популяризацию родной культуры и языка. И так уж совпало, что в республике в этом году отмечают сразу две круглые даты. В том числе и 50-летие Калмыцкого телевидения. И многие из известных журналистов республики с полным правом отмечают оба праздника. Среди тех, кого можно поздравить с двойным юбилеем заслуженные работники культуры Антонина Локаева и Галина Хейчиева, которые много лет трудились и в стенах телевидения и в редакции Хальмг Унн.

Историю Хальмг Унн начинали известные просветители того времени Бадма Боваев и Номто Очиров. В разные годы в издании работали Санджи Каляев, Давид Кугультинов, Алексей Балакаев. Нынешнему поколению редакторов удается чтить и сохранять вековые традиции, идя в ногу со временем.



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