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Вчера, 11:48

Планка на будущий год-не менее 10 дождевальных машин


Планка на будущий год-не менее 10 дождевальных машинНе менее 10 дождевальных машин. Это минимальная планка, которая установленная министерством сельского хозяйства региона на новый год. Об этом говорили в ходе семинара-совещания по развитию регулярного орошения и технического перевооружение мелиоративных систем с применением широкозахватных дождевальных установок, с участием производителей и поставщиков оросительной техники России. Как отметил профильный министр Баатр Болаев, для ведомства важно на 2018 год выработать правила работы дорожной карты и определиться с теми, кто будет основным поставщиком оборудования для интенсивного развития кормопроизводства. Главой Калмыкии поставлена задача: расширить площади. Особый акцент – на восточные районы, где сосредоточено основное поголовье скота.



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