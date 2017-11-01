В Республиканской больнице продолжаются ремонтные работы
В республиканской больнице имени Жемчуева полным ходом продолжаются ремонтные работы. За год удалось привести в порядок несколько отделений и ряд помещений. Некоторые из них перепрофилировали, часть удалось расширить. Как сообщил сегодня главный врач Дамба Буджалов, реконструкция позволила вывести на качественно новый уровень оказание медицинских услуг жителям Калмыкии.
Ремонт завершили и в пульмонологическом отделении. Сюда, в обновленное помещение, переехали две недели назад. Светло и уютно. А главное, по словам медработников, созданы весьма комфортные условия для лечения и обслуживания пациентов.
Заработало в новых условиях и отделение эндоваскулярной хирургии. Поскольку объемы оказания помощи больным с инфарктами миокарда выросли почти до полутора тысяч случаев, скажет на пресс-конференции главный врач Дамба Буджалов, потребовалось расширение площади до полноценного отделения». После ремонта, начатого в ресбольнице в прошлом году, функционируют еще два отделения: онкологическое и диализное. Но работы по обновлению продолжаются. Все идет по графику. Строители переместились на первый этаж хирургического корпуса больницы, в котором согласно проекту будет размещено новое отделение Скорой стационарной медицинской помощи. Это новейший стандарт оказания экстренной неотложной помощи, скажет Буджалов.
А вот в западном крыле цокольного этажа после окончания ремонта планируют открыть отделение медицинской реабилитации на 30 коек. В его структуру будут включены залы лечебной и восстановительной гимнастики. На контроле также вопросы безопасности. Поскольку больница относится к объектам особой важности, принят ряд необходимых мер. Утверждено новое Положение по службе безопасности, приобретены дополнительно видеокамеры, а еще начато строительство контрольно-пропускного пункта, отвечающего современным требованиям.
В ходе встречи, конечно же, акцентировали внимание на качестве оказываемой медицинской помощи, внедрении современных технологий. Как было заявлено, важно было создать на базе Регионального сосудистого центра отделения эндовоскулярной хирургии. Благодаря этому с 2014 года ресбольница вошла в перечень учреждений России, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. При этом увеличивается с каждым годом перечень профилей: в 2014 было оказана помощь в 28 случаях по 4-м профилям, в 2017 уже 417 случаев по 8 профилям.
Воссоздание санавиации в республике – еще один важный проект, влияющий на качество оказания медпомощи.
Между тем в планах - внедрение международного стандарта качества. Как подчеркивает Буджалов, это универсальная система менеджмента. Она рассчитана на несколько лет поэтапного внедрения. В начале следующего года прибудут специалисты из Улан-Уде, чтобы поделиться опытом работы в этом направлении.