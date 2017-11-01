В Республиканской больнице продолжаются ремонтные работы

В республиканской больнице имени Жемчуева полным ходом продолжаются ремонтные работы. За год удалось привести в порядок несколько отделений и ряд помещений. Некоторые из них перепрофилировали, часть удалось расширить. Как сообщил сегодня главный врач Дамба Буджалов, реконструкция позволила вывести на качественно новый уровень оказание медицинских услуг жителям Калмыкии.



Ремонт завершили и в пульмонологическом отделении. Сюда, в обновленное помещение, переехали две недели назад. Светло и уютно. А главное, по словам медработников, созданы весьма комфортные условия для лечения и обслуживания пациентов.



Заработало в новых условиях и отделение эндоваскулярной хирургии. Поскольку объемы оказания помощи больным с инфарктами миокарда выросли почти до полутора тысяч случаев, скажет на пресс-конференции главный врач Дамба Буджалов, потребовалось расширение площади до полноценного отделения». После ремонта, начатого в ресбольнице в прошлом году, функционируют еще два отделения: онкологическое и диализное. Но работы по обновлению продолжаются. Все идет по графику. Строители переместились на первый этаж хирургического корпуса больницы, в котором согласно проекту будет размещено новое отделение Скорой стационарной медицинской помощи. Это новейший стандарт оказания экстренной неотложной помощи, скажет Буджалов.



А вот в западном крыле цокольного этажа после окончания ремонта планируют открыть отделение медицинской реабилитации на 30 коек. В его структуру будут включены залы лечебной и восстановительной гимнастики. На контроле также вопросы безопасности. Поскольку больница относится к объектам особой важности, принят ряд необходимых мер. Утверждено новое Положение по службе безопасности, приобретены дополнительно видеокамеры, а еще начато строительство контрольно-пропускного пункта, отвечающего современным требованиям.



В ходе встречи, конечно же, акцентировали внимание на качестве оказываемой медицинской помощи, внедрении современных технологий. Как было заявлено, важно было создать на базе Регионального сосудистого центра отделения эндовоскулярной хирургии. Благодаря этому с 2014 года ресбольница вошла в перечень учреждений России, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. При этом увеличивается с каждым годом перечень профилей: в 2014 было оказана помощь в 28 случаях по 4-м профилям, в 2017 уже 417 случаев по 8 профилям.



Воссоздание санавиации в республике – еще один важный проект, влияющий на качество оказания медпомощи.



Между тем в планах - внедрение международного стандарта качества. Как подчеркивает Буджалов, это универсальная система менеджмента. Она рассчитана на несколько лет поэтапного внедрения. В начале следующего года прибудут специалисты из Улан-Уде, чтобы поделиться опытом работы в этом направлении. В республиканской больнице имени Жемчуева полным ходом продолжаются ремонтные работы. За год удалось привести в порядок несколько отделений и ряд помещений. Некоторые из них перепрофилировали, часть удалось расширить. Как сообщил сегодня главный врач Дамба Буджалов, реконструкция позволила вывести на качественно новый уровень оказание медицинских услуг жителям Калмыкии.Ремонт завершили и в пульмонологическом отделении. Сюда, в обновленное помещение, переехали две недели назад. Светло и уютно. А главное, по словам медработников, созданы весьма комфортные условия для лечения и обслуживания пациентов.Заработало в новых условиях и отделение эндоваскулярной хирургии. Поскольку объемы оказания помощи больным с инфарктами миокарда выросли почти до полутора тысяч случаев, скажет на пресс-конференции главный врач Дамба Буджалов, потребовалось расширение площади до полноценного отделения». После ремонта, начатого в ресбольнице в прошлом году, функционируют еще два отделения: онкологическое и диализное. Но работы по обновлению продолжаются. Все идет по графику. Строители переместились на первый этаж хирургического корпуса больницы, в котором согласно проекту будет размещено новое отделение Скорой стационарной медицинской помощи. Это новейший стандарт оказания экстренной неотложной помощи, скажет Буджалов.А вот в западном крыле цокольного этажа после окончания ремонта планируют открыть отделение медицинской реабилитации на 30 коек. В его структуру будут включены залы лечебной и восстановительной гимнастики. На контроле также вопросы безопасности. Поскольку больница относится к объектам особой важности, принят ряд необходимых мер. Утверждено новое Положение по службе безопасности, приобретены дополнительно видеокамеры, а еще начато строительство контрольно-пропускного пункта, отвечающего современным требованиям.В ходе встречи, конечно же, акцентировали внимание на качестве оказываемой медицинской помощи, внедрении современных технологий. Как было заявлено, важно было создать на базе Регионального сосудистого центра отделения эндовоскулярной хирургии. Благодаря этому с 2014 года ресбольница вошла в перечень учреждений России, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. При этом увеличивается с каждым годом перечень профилей: в 2014 было оказана помощь в 28 случаях по 4-м профилям, в 2017 уже 417 случаев по 8 профилям.Воссоздание санавиации в республике – еще один важный проект, влияющий на качество оказания медпомощи.Между тем в планах - внедрение международного стандарта качества. Как подчеркивает Буджалов, это универсальная система менеджмента. Она рассчитана на несколько лет поэтапного внедрения. В начале следующего года прибудут специалисты из Улан-Уде, чтобы поделиться опытом работы в этом направлении.



Смотреть полный выпуск новостей



