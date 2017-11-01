Подведены итоги конкурса "Первая высота"

Журналисты из Китая приняли участие в награждении победителей творческого конкурса «первая высота». Он проводился среди студентов и старшеклассников по нескольким номинациям с целью популяризации региональных средств массовой информации. Конкурс был приурочен к 50-летию Калмыцкого телевидения и 100-летию «Хальмг Унн».



Кроме того, гости ответили на вопросы учащихся. В основном говорили о профессиональной сфере деятельности. Так, студенты факультета журналистики КалмГУ поинтересовались, где и как получают профильное образование в Китае, как работает там цензура и какие особенности информационного производства у них существуют. Журналисты из Китая приняли участие в награждении победителей творческого конкурса «первая высота». Он проводился среди студентов и старшеклассников по нескольким номинациям с целью популяризации региональных средств массовой информации. Конкурс был приурочен к 50-летию Калмыцкого телевидения и 100-летию «Хальмг Унн».Кроме того, гости ответили на вопросы учащихся. В основном говорили о профессиональной сфере деятельности. Так, студенты факультета журналистики КалмГУ поинтересовались, где и как получают профильное образование в Китае, как работает там цензура и какие особенности информационного производства у них существуют.



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