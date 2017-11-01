Глава Калмыкии встретился с журналистами из КНР

В Калмыкию с визитом из автономного района Внутренней Монголии Китая прибыли журналисты. Они примут участие в праздновании 100-летия калмыцкой печати. Сегодня между Союзом журналистов Калмыкии и КНР были подписаны соглашения о сотрудничестве. О развитии российско-китайских отношений шла речь и на встрече Главы республики с делегацией из Китая. Этот визит - продолжение уже сложившихся плодотворных связей между двумя народами. Укрепить их, в том числе и в сфере сотрудничества СМИ – главная цель приезда, отметили гости. Это должно стать фундаментом культурных и торгово-экономических взаимоотношений между регионами. Кроме того, в ближайшем будущем в рамках сотрудничества Алексей Орлов будет приглашен во Внутреннюю Монголию КНР с дружественным визитом. В Калмыкию с визитом из автономного района Внутренней Монголии Китая прибыли журналисты. Они примут участие в праздновании 100-летия калмыцкой печати. Сегодня между Союзом журналистов Калмыкии и КНР были подписаны соглашения о сотрудничестве. О развитии российско-китайских отношений шла речь и на встрече Главы республики с делегацией из Китая. Этот визит - продолжение уже сложившихся плодотворных связей между двумя народами. Укрепить их, в том числе и в сфере сотрудничества СМИ – главная цель приезда, отметили гости. Это должно стать фундаментом культурных и торгово-экономических взаимоотношений между регионами. Кроме того, в ближайшем будущем в рамках сотрудничества Алексей Орлов будет приглашен во Внутреннюю Монголию КНР с дружественным визитом.



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