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Вчера, 18:18

Школы Элисты и Цаган- Амана обеспечены мебелью


Школы Элисты и Цаган- Амана обеспечены мебельюШкольной мебелью теперь обеспечены школы не только Элисты, но и поселка Цаган Аман. Об исполнение решений по обращению жителей Калмыкии, которые поступили в ходе Прямой линии с Президентом, доложил Главе региона Председатель Правительства Игорь Зотов. В частности, продолжается ремонт межпоселковой дороги к поселку Ики Бурул. Реконструкцию обещают закончить к декабрю. Говорили и о двух обращениях участников долевого строительства. Они остались без квартиры и без денег, и были вынуждены обратиться к Президенту. С этого года за нарушение прав дольщиков при строительстве многоэтажек введена уголовная ответственность. Но стройфирмы это не останавливает. Конкретно, речь шла о застройщике «Бетонинвест».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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