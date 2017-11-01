Школы Элисты и Цаган- Амана обеспечены мебелью

Школьной мебелью теперь обеспечены школы не только Элисты, но и поселка Цаган Аман. Об исполнение решений по обращению жителей Калмыкии, которые поступили в ходе Прямой линии с Президентом, доложил Главе региона Председатель Правительства Игорь Зотов. В частности, продолжается ремонт межпоселковой дороги к поселку Ики Бурул. Реконструкцию обещают закончить к декабрю. Говорили и о двух обращениях участников долевого строительства. Они остались без квартиры и без денег, и были вынуждены обратиться к Президенту. С этого года за нарушение прав дольщиков при строительстве многоэтажек введена уголовная ответственность. Но стройфирмы это не останавливает. Конкретно, речь шла о застройщике «Бетонинвест». Школьной мебелью теперь обеспечены школы не только Элисты, но и поселка Цаган Аман. Об исполнение решений по обращению жителей Калмыкии, которые поступили в ходе Прямой линии с Президентом, доложил Главе региона Председатель Правительства Игорь Зотов. В частности, продолжается ремонт межпоселковой дороги к поселку Ики Бурул. Реконструкцию обещают закончить к декабрю. Говорили и о двух обращениях участников долевого строительства. Они остались без квартиры и без денег, и были вынуждены обратиться к Президенту. С этого года за нарушение прав дольщиков при строительстве многоэтажек введена уголовная ответственность. Но стройфирмы это не останавливает. Конкретно, речь шла о застройщике «Бетонинвест».



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