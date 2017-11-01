Подготовка к проекту "Глава онлайн" продолжается

В эти дни идет подготовка к масштабному проекту Глава онлайн. Глава онлайн – это возможность напрямую обратиться к руководителю республики, ознакомиться со всеми направлениями деятельности власти, с планами правительства на ближайшее будущее, подвести итоги реализации государственных и региональных программ. Это прямой диалог с Алексеем Орловым, позволяющий из первых уст узнать всё о социально-экономическом развитии Калмыкии. Напомню, впервые общение с жителями региона состоялось 1-го августа. Оно длилось более трех часов. Сотни человек получили ответы на свои вопросы. В эти дни идет подготовка к масштабному проекту Глава онлайн. Глава онлайн – это возможность напрямую обратиться к руководителю республики, ознакомиться со всеми направлениями деятельности власти, с планами правительства на ближайшее будущее, подвести итоги реализации государственных и региональных программ. Это прямой диалог с Алексеем Орловым, позволяющий из первых уст узнать всё о социально-экономическом развитии Калмыкии. Напомню, впервые общение с жителями региона состоялось 1-го августа. Оно длилось более трех часов. Сотни человек получили ответы на свои вопросы.



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