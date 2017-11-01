ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:05

Басану Бадьминовичу Городовикову отмечается 107 годовщина


Басану Бадьминовичу Городовикову отмечается 107 годовщинаСегодня 107 годовщина отмечается Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту, военачальнику , участнику Великой Отечественной войны Басану Бадьминовичу Городовикову. Среди многих героев калмыцкого народа имя генерал-лейтенанта Басан Бадьминовича Городовикова по праву занимает одно из самых почетных мест. Один из выдающихся сынов нашего народа, крупный военный, политический и общественный деятель России и Калмыкии Басан Бадьминович Городовиков в течение 34 лет служил в РККА и Советской армии, дослужившись до звания генерал-лейтенанта. Он беззаветно любил республику свою. В ноябре 1960 года решением Секретариата ЦК КПСС переведён на партийную работу в Калмыцкий обком КПСС. 30 января 1961 года на Пленуме обкома избран 1-м секретарём Калмыцкого обкома КПСС. Под руководством Б. Б. Городовикова Калмыцкая республика достигла значительных успехов в послевоенном восстановлении.



Другие новости по теме:

  • Никто не забыт, ничто не забыто
  • В Троицкой гимназии особый праздник
  • В Элисте прошел митинг памяти Басана Бадьминовича Городовикова
  • В Калмыкии продолжаются праздничные мероприятия, посвященные Басану Городовикову
  • Сегодня в России отмечается День Героев Отчества
  • В Элисте состоялась научно-практическая конференция о Городовикове
  • Оке Городовикову - 135 лет
  • Ушел из жизни общественный и политический деятель Иван Мучаев
  • В Калмыкии отдали дань памяти генералу Басану Городовикову
  • Генерал Городовиков в памяти калмыцкого народа

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.