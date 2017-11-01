Басану Бадьминовичу Городовикову отмечается 107 годовщина

Сегодня 107 годовщина отмечается Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту, военачальнику , участнику Великой Отечественной войны Басану Бадьминовичу Городовикову. Среди многих героев калмыцкого народа имя генерал-лейтенанта Басан Бадьминовича Городовикова по праву занимает одно из самых почетных мест. Один из выдающихся сынов нашего народа, крупный военный, политический и общественный деятель России и Калмыкии Басан Бадьминович Городовиков в течение 34 лет служил в РККА и Советской армии, дослужившись до звания генерал-лейтенанта. Он беззаветно любил республику свою. В ноябре 1960 года решением Секретариата ЦК КПСС переведён на партийную работу в Калмыцкий обком КПСС. 30 января 1961 года на Пленуме обкома избран 1-м секретарём Калмыцкого обкома КПСС. Под руководством Б. Б. Городовикова Калмыцкая республика достигла значительных успехов в послевоенном восстановлении. Сегодня 107 годовщина отмечается Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту, военачальнику , участнику Великой Отечественной войны Басану Бадьминовичу Городовикову. Среди многих героев калмыцкого народа имя генерал-лейтенанта Басан Бадьминовича Городовикова по праву занимает одно из самых почетных мест. Один из выдающихся сынов нашего народа, крупный военный, политический и общественный деятель России и Калмыкии Басан Бадьминович Городовиков в течение 34 лет служил в РККА и Советской армии, дослужившись до звания генерал-лейтенанта. Он беззаветно любил республику свою. В ноябре 1960 года решением Секретариата ЦК КПСС переведён на партийную работу в Калмыцкий обком КПСС. 30 января 1961 года на Пленуме обкома избран 1-м секретарём Калмыцкого обкома КПСС. Под руководством Б. Б. Городовикова Калмыцкая республика достигла значительных успехов в послевоенном восстановлении.



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