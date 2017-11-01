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Сегодня, 12:33

У студентов КалмГУ появилась собственная животноводческая ферма


У студентов КалмГУ появилась собственная животноводческая фермаУ студентов КалмГУ появилась собственная животноводческая ферма. Будущие зоотехники и ветеринары смогут проходить здесь учебную практику. К примеру, будут учиться ухаживать и лечить домашних животных, то есть закрепить полученные знания и обрести навыки. А это прекрасная возможность поближе ознакомиться с будущей профессией, считают они.

Университетская ферма - это маленькое хозяйство, в котором содержится не только все четыре вида скота степняков, но и кролики, куры, утки. Теперь студентам, как раньше не нужно выезжать за пределы Элисты для прохождения практики. Мини-ферма находится в шаговой доступности от учебного корпуса.

Кстати, ребята успели побывать на мини-ферме задолго ее до официального открытия. Им уже показали и рассказали, как нужно ухаживать за животными, кормить, доить и лечить домашний скот. Алексей Харченко студент второго курса говорит, что учебная практика позволит не столько познакомиться со спецификой работы, а скорее понять, интересна она тебе или нет.

Учебно-опытное хозяйство – одно из самых динамично развивающихся подразделений университета. В перспективе планируется увеличить поголовья КРС, овец и даже создать собственную кролиководческую ферму. Ученые ВУЗа не исключают тот факт, что новая порода этих животных может быть выведена и в Калмыкии. На сегодняшний день подписано соглашение о сотрудничестве с институтом кролиководства, который находится в структуре РАН. По словам ректора Бадмы Салаева, те дисциплины, которые преподаются в стенах КалмГУ, подкреплены практической составляющей, то есть у студентов появилась реальная возможность закрепить теоретические знания и обрести профессиональные навыки.

Ну, а создание мобильного студенческого отряда в рамках реализации стратегического проекта КалмГУ, как опорного ВУЗа дает возможность будущим специалистам перенять бесценный опыт, знания в области сельского хозяйства непосредственно на производственной площадке. С участием студентов в эти дни в хозяйствах республики проводится вакцинация животных, а также чипирование племенного поголовья КРС. До конца этого года их численность достигнет десяти тысяч. Для проведения этой важной для республики работы приобретены все необходимые приборы, инструменты, современное оборудование и даже специальный автотранспорт для выезда в отдаленные населенные пункты республики. Внедрение новых информационных технологий необходимо для создания единой базы данных.

По словам Салаева, сейчас перед ВУЗом стоит задача - подготовить практико-ориентированное поколение выпускников. Чтобы у ребят была возможность без отрыва от учебы познакомиться со спецификой будущей профессии. А для этого руководство КалмГу создает все условия. К тому же, в дальнейшем это поможет при трудоустройстве будущих специалистов.



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