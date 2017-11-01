Конкретный вопрос – развернутый ответ. В эти дни идет подготовка к масштабному проекту Глава онлайн. Глава онлайн – это возможность напрямую обратиться к руководителю республики, ознакомиться со всеми направлениями деятельности власти, с планами правительства на ближайшее будущее, подвести итоги реализации государственных и региональных программ. Это прямой диалог с Алексеем Орловым, позволяющий из первых уст узнать всё о социально-экономическом развитии Калмыкии. Напомню, проект Глава онлайн будет организован в республике второй раз. Впервые общение с жителями региона состоялось 1-го августа. Оно длилось более трех часов. Алексей Орлов подробнее рассказал об итогах встречи с президентом. И о тех поручениях, которые были озвучены Путиным. Сотни человек получили ответы на свои вопросы. Для многих из них диалог с Главой региона стал судьбоносным. Спустя всего пару месяцев, например, исполнилась мечта семьи Мучаевых. Теперь у них своя трехкомнатная квартира. Раньше они вынуждены были арендовать жилье. В рамках он-лайн конференции, Антонина Гаряевна, мать ребенка-инвалида, обратилась к главе Калмыкии. И Алексей Орлов оказал содействие в решение жилищного вопроса семье, которая стояла в льготной очереди с 2002 года. Скоро дочери Мацак исполнится 18 лет. Она считает, что это настоящий подарок к ее совершеннолетию. Конкретный вопрос – развернутый ответ. В эти дни идет подготовка к масштабному проекту Глава онлайн. Глава онлайн – это возможность напрямую обратиться к руководителю республики, ознакомиться со всеми направлениями деятельности власти, с планами правительства на ближайшее будущее, подвести итоги реализации государственных и региональных программ. Это прямой диалог с Алексеем Орловым, позволяющий из первых уст узнать всё о социально-экономическом развитии Калмыкии. Напомню, проект Глава онлайн будет организован в республике второй раз. Впервые общение с жителями региона состоялось 1-го августа. Оно длилось более трех часов. Алексей Орлов подробнее рассказал об итогах встречи с президентом. И о тех поручениях, которые были озвучены Путиным. Сотни человек получили ответы на свои вопросы. Для многих из них диалог с Главой региона стал судьбоносным. Спустя всего пару месяцев, например, исполнилась мечта семьи Мучаевых. Теперь у них своя трехкомнатная квартира. Раньше они вынуждены были арендовать жилье. В рамках он-лайн конференции, Антонина Гаряевна, мать ребенка-инвалида, обратилась к главе Калмыкии. И Алексей Орлов оказал содействие в решение жилищного вопроса семье, которая стояла в льготной очереди с 2002 года. Скоро дочери Мацак исполнится 18 лет. Она считает, что это настоящий подарок к ее совершеннолетию.



Смотреть полный выпуск новостей



