В Элистинских дворах становится комфортнее

Городская среда в микрорайонах Элисты становится по-настоящему комфортной. Появляются места для парковки автомобилей, асфальтированные проезды, пандусы, оборудованные места для отдыха, а еще яркие, а главное безопасные детские и спортивные площадки. Всего 10 дворовых территорий будут благоустроены до конца текущего года. Пять из них уже готовы к эксплуатации, на остальных ремонтные работы продолжаются.



К Реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Элисте приступили в марте текущего года. Непосредственно работы на объектах начались после отбора заявок. Из семидесяти пяти поданных по итогам общественного обсуждения в программу вошли только десять. Непосредственное участие буквально на всех этапах ее реализации принимали собственники жилья. Любовь Агаева, жительница одного из домов второго микрорайона, где работы по благоустройству продолжаются, рассказывает, что совместно с представителями городской администрации они корректировали места расположения игровых площадок, дорожек и беседок. Кроме того, выходили на субботники, помогали рабочим с уборкой мусора.



Основной, самый трудоемкий объём работ уже проведен. Уложено асфальтобетонное покрытие, установлены бордюры, идет монтаж спортивных и игровых сооружений. Кстати, все они, по словам гендиректора строительной компании Александра Шкилева, соответствуют ГОСТам. Так, например, детские и спортивные площадки установлены на резиновое наливное покрытие, которое предназначено для всех возрастных категорий и является травмобезопасным.



Все работы по реконструкции придомовых территорий в первом, втором и четвертом микрорайонах будут завершены до конца текущей недели. Элистинцы с нетерпением ждут этого момента. Особенно это касается юных жителей столицы.



А тем временем городская администрация продолжает реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» теперь уже на две тысячи восемнадцатый – две тысячи двадцать второй годы. Заявки для участия в нем элистинцы могут подать до пятнадцатого ноября.



Кроме того в эти дни продолжаются работы по благоустройству таких общественных территорий, как парк «Дружба» и сквер имени Сергия Радонежского. Они будут завершены до конца текущего года. Городская среда в микрорайонах Элисты становится по-настоящему комфортной. Появляются места для парковки автомобилей, асфальтированные проезды, пандусы, оборудованные места для отдыха, а еще яркие, а главное безопасные детские и спортивные площадки. Всего 10 дворовых территорий будут благоустроены до конца текущего года. Пять из них уже готовы к эксплуатации, на остальных ремонтные работы продолжаются.К Реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Элисте приступили в марте текущего года. Непосредственно работы на объектах начались после отбора заявок. Из семидесяти пяти поданных по итогам общественного обсуждения в программу вошли только десять. Непосредственное участие буквально на всех этапах ее реализации принимали собственники жилья. Любовь Агаева, жительница одного из домов второго микрорайона, где работы по благоустройству продолжаются, рассказывает, что совместно с представителями городской администрации они корректировали места расположения игровых площадок, дорожек и беседок. Кроме того, выходили на субботники, помогали рабочим с уборкой мусора.Основной, самый трудоемкий объём работ уже проведен. Уложено асфальтобетонное покрытие, установлены бордюры, идет монтаж спортивных и игровых сооружений. Кстати, все они, по словам гендиректора строительной компании Александра Шкилева, соответствуют ГОСТам. Так, например, детские и спортивные площадки установлены на резиновое наливное покрытие, которое предназначено для всех возрастных категорий и является травмобезопасным.Все работы по реконструкции придомовых территорий в первом, втором и четвертом микрорайонах будут завершены до конца текущей недели. Элистинцы с нетерпением ждут этого момента. Особенно это касается юных жителей столицы.А тем временем городская администрация продолжает реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» теперь уже на две тысячи восемнадцатый – две тысячи двадцать второй годы. Заявки для участия в нем элистинцы могут подать до пятнадцатого ноября.Кроме того в эти дни продолжаются работы по благоустройству таких общественных территорий, как парк «Дружба» и сквер имени Сергия Радонежского. Они будут завершены до конца текущего года.



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