Лучшие полицейские Калмыкии были отмечены наградами

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Как отметили на торжественном собрании, на территории региона значительно сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. В рамках празднования наиболее отличившимся стражам порядка были вручены государственные награды – медали за охрану общественного порядка, почетные грамоты МВД по Калмыкии, благодарности Главы республики. Более полутора тысяч полицейских были отмечены денежными премиями. В числе награжденных и журналисты, регулярно освещающие деятельность правоохранительного ведомства. Среди них и наша коллега – корреспондент ГТРК «Калмыкия» Зоя Бармагнанова. Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Как отметили на торжественном собрании, на территории региона значительно сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. В рамках празднования наиболее отличившимся стражам порядка были вручены государственные награды – медали за охрану общественного порядка, почетные грамоты МВД по Калмыкии, благодарности Главы республики. Более полутора тысяч полицейских были отмечены денежными премиями. В числе награжденных и журналисты, регулярно освещающие деятельность правоохранительного ведомства. Среди них и наша коллега – корреспондент ГТРК «Калмыкия» Зоя Бармагнанова.



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