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Вчера, 20:00

Лучшие полицейские Калмыкии были отмечены наградами


Лучшие полицейские Калмыкии были отмечены наградамиСегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Как отметили на торжественном собрании, на территории региона значительно сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. В рамках празднования наиболее отличившимся стражам порядка были вручены государственные награды – медали за охрану общественного порядка, почетные грамоты МВД по Калмыкии, благодарности Главы республики. Более полутора тысяч полицейских были отмечены денежными премиями. В числе награжденных и журналисты, регулярно освещающие деятельность правоохранительного ведомства. Среди них и наша коллега – корреспондент ГТРК «Калмыкия» Зоя Бармагнанова.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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