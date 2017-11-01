ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 20:47

В Этнокультурной гимназии начались школьные будни


В Этнокультурной гимназии начались школьные будниКалмыцкая этнокультурная гимназия, открытие которой состоялось всего несколько дней назад, работает согласно штатному расписанию. Более семисот ребятишек вдохнули в красивое, оснащенное по последнему слову техники здание жизнь. Со свойственным детям любопытством они изучают кабинеты, оборудование, знакомятся с учителями. О работе новой современной школы Элисты смотрите в нашем следующем репортаже.

После торжественного открытия полноправными хозяевами в калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты стали ее учителя и учащиеся. Сразу же здесь начались первые занятия. Более семисот школьников сели за новые парты. Они уже по достоинству оценили созданные для их комфортного пребывания условия.

Современное оснащение и оборудование – тот инструмент, с помощью которого преподаватели смогут сделать изучение каждого предмета более наглядным и доступным, открывая новые возможности, как для самих себя, так и для своих учеников. Босхомджи Балтыкова – учитель начальных классов с большим опытом работы, отмечает, что ее подопечные четвероклассники уже с особым трепетом и любовью относятся к своему кабинету.

К тому же, как на этой неделе озвучил профильный министр. В гимназии будут открыты классы спортивного профиля. Для этого имеются все необходимые спортивные сооружения. Сами же ребята очень рады, что, наконец, могут заниматься в новой благоустроенной школе.

А после уроков или во время перемены учащиеся младших классов могут провести досуг на современной игровой площадке. Здесь расположились всевозможные яркие качели, горки. А специальное покрытие не позволит детям получить травмы при падении.

Школа уникальна еще и тем, что здесь созданы идеальные условия для занятий по интересам. Кабинеты 3D-моделирования и робототехники, лаборатория инженерной графики, а также музыки, хореографии, изобразительного искусства. А еще здесь своя телестудия и информационный издательский центр. Именно своим техническим оснащением привлекла гимназия десятиклассника Аюша Очир-Горяева. Ведь, по словам молодого человека, это позволит ему лучше подготовиться к поступлению на инженерный факультет.

А вот название «этнокультурная гимназия имени Зая-Пандиты» обязывает ко многому. Потому первым делом здесь позаботились о создании музея-мастерской, которой заведует доктор искусствоведения Светлана Батырева. Здесь будут проводиться уроки по истории и культуре родного края, мировой художественной культуры, основам традиционного воспитания, а также заработают кружки. Сейчас главная задача, стоящая перед учащимися и учителями – это обжить вверенный им дворец знаний, вдохнуть в него жизнь.

Ну, а Калмыкия продолжит участие в федеральной программе.
Современные кабинеты истории, математики, химии, иностранных языков, информатики и другие учебные классы предназначены в первую очередь, чтобы эти ребята, которые составляют основу нашего общего будущего, получили достойное образование. И после того, как они начали функционировать, можно говорить о том, что в регионе в этом направлении ведется постоянная целенаправленная работа.



Другие новости по теме:

  • В Калмыкии будет возведена еще одна гимназия
  • Состоялось открытие этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты
  • 7 ноября Калмыцкая этнокультурная гимназия распахнет свои двери для учащихся города
  • Сегодня Алексей Орлов провел рабочее совещание по вопросам строительства этнокультурной гимназии
  • В «Сайгачонке» открылся слет педагогов
  • В Троицкой гимназии особый праздник
  • Новые стандарты – новые уроки
  • Лаганской многопрофильной гимназии исполнится 75 лет
  • В Лагани готовится к открытию после капитального ремонта детская школа искусств
  • Калмыцкая национальная гимназия отмечает юбилей

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.