В Этнокультурной гимназии начались школьные будни

Калмыцкая этнокультурная гимназия, открытие которой состоялось всего несколько дней назад, работает согласно штатному расписанию. Более семисот ребятишек вдохнули в красивое, оснащенное по последнему слову техники здание жизнь. Со свойственным детям любопытством они изучают кабинеты, оборудование, знакомятся с учителями. О работе новой современной школы Элисты смотрите в нашем следующем репортаже.



После торжественного открытия полноправными хозяевами в калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты стали ее учителя и учащиеся. Сразу же здесь начались первые занятия. Более семисот школьников сели за новые парты. Они уже по достоинству оценили созданные для их комфортного пребывания условия.



Современное оснащение и оборудование – тот инструмент, с помощью которого преподаватели смогут сделать изучение каждого предмета более наглядным и доступным, открывая новые возможности, как для самих себя, так и для своих учеников. Босхомджи Балтыкова – учитель начальных классов с большим опытом работы, отмечает, что ее подопечные четвероклассники уже с особым трепетом и любовью относятся к своему кабинету.



К тому же, как на этой неделе озвучил профильный министр. В гимназии будут открыты классы спортивного профиля. Для этого имеются все необходимые спортивные сооружения. Сами же ребята очень рады, что, наконец, могут заниматься в новой благоустроенной школе.



А после уроков или во время перемены учащиеся младших классов могут провести досуг на современной игровой площадке. Здесь расположились всевозможные яркие качели, горки. А специальное покрытие не позволит детям получить травмы при падении.



Школа уникальна еще и тем, что здесь созданы идеальные условия для занятий по интересам. Кабинеты 3D-моделирования и робототехники, лаборатория инженерной графики, а также музыки, хореографии, изобразительного искусства. А еще здесь своя телестудия и информационный издательский центр. Именно своим техническим оснащением привлекла гимназия десятиклассника Аюша Очир-Горяева. Ведь, по словам молодого человека, это позволит ему лучше подготовиться к поступлению на инженерный факультет.



А вот название «этнокультурная гимназия имени Зая-Пандиты» обязывает ко многому. Потому первым делом здесь позаботились о создании музея-мастерской, которой заведует доктор искусствоведения Светлана Батырева. Здесь будут проводиться уроки по истории и культуре родного края, мировой художественной культуры, основам традиционного воспитания, а также заработают кружки. Сейчас главная задача, стоящая перед учащимися и учителями – это обжить вверенный им дворец знаний, вдохнуть в него жизнь.



Ну, а Калмыкия продолжит участие в федеральной программе.

Современные кабинеты истории, математики, химии, иностранных языков, информатики и другие учебные классы предназначены в первую очередь, чтобы эти ребята, которые составляют основу нашего общего будущего, получили достойное образование. И после того, как они начали функционировать, можно говорить о том, что в регионе в этом направлении ведется постоянная целенаправленная работа. Калмыцкая этнокультурная гимназия, открытие которой состоялось всего несколько дней назад, работает согласно штатному расписанию. Более семисот ребятишек вдохнули в красивое, оснащенное по последнему слову техники здание жизнь. Со свойственным детям любопытством они изучают кабинеты, оборудование, знакомятся с учителями. О работе новой современной школы Элисты смотрите в нашем следующем репортаже.После торжественного открытия полноправными хозяевами в калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты стали ее учителя и учащиеся. Сразу же здесь начались первые занятия. Более семисот школьников сели за новые парты. Они уже по достоинству оценили созданные для их комфортного пребывания условия.Современное оснащение и оборудование – тот инструмент, с помощью которого преподаватели смогут сделать изучение каждого предмета более наглядным и доступным, открывая новые возможности, как для самих себя, так и для своих учеников. Босхомджи Балтыкова – учитель начальных классов с большим опытом работы, отмечает, что ее подопечные четвероклассники уже с особым трепетом и любовью относятся к своему кабинету.К тому же, как на этой неделе озвучил профильный министр. В гимназии будут открыты классы спортивного профиля. Для этого имеются все необходимые спортивные сооружения. Сами же ребята очень рады, что, наконец, могут заниматься в новой благоустроенной школе.А после уроков или во время перемены учащиеся младших классов могут провести досуг на современной игровой площадке. Здесь расположились всевозможные яркие качели, горки. А специальное покрытие не позволит детям получить травмы при падении.Школа уникальна еще и тем, что здесь созданы идеальные условия для занятий по интересам. Кабинеты 3D-моделирования и робототехники, лаборатория инженерной графики, а также музыки, хореографии, изобразительного искусства. А еще здесь своя телестудия и информационный издательский центр. Именно своим техническим оснащением привлекла гимназия десятиклассника Аюша Очир-Горяева. Ведь, по словам молодого человека, это позволит ему лучше подготовиться к поступлению на инженерный факультет.А вот название «этнокультурная гимназия имени Зая-Пандиты» обязывает ко многому. Потому первым делом здесь позаботились о создании музея-мастерской, которой заведует доктор искусствоведения Светлана Батырева. Здесь будут проводиться уроки по истории и культуре родного края, мировой художественной культуры, основам традиционного воспитания, а также заработают кружки. Сейчас главная задача, стоящая перед учащимися и учителями – это обжить вверенный им дворец знаний, вдохнуть в него жизнь.Ну, а Калмыкия продолжит участие в федеральной программе.Современные кабинеты истории, математики, химии, иностранных языков, информатики и другие учебные классы предназначены в первую очередь, чтобы эти ребята, которые составляют основу нашего общего будущего, получили достойное образование. И после того, как они начали функционировать, можно говорить о том, что в регионе в этом направлении ведется постоянная целенаправленная работа.



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