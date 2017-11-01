Калмыцкие полицейские отмечают свой профессиональный праздник

10 ноября по традиции поздравления с профессиональным праздником получают сотрудники органов Внутренних Дел. Но, не смотря на это, представители этой благородной и нужной профессии в этот день по-прежнему несут свою службу. Среди тех, кто приходят первыми на помощь в трудную минуту участковые-уполномоченные. Именно они раскрывают каждое четвертое преступление. Герой нашего следующего сюжета Николай Босхомджиев – победитель регионального этапа седьмого ежегодного всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2017». Некоторые секреты службы он раскрыл нашей съемочной группе.



Конечно, он не дядя Степа из известного стихотворения Сергея Михалкова, но уважают Николая Босхомджиева здесь все жители от школьников до пенсионеров. Ежедневно он обходит вверенный ему район, принимает обращения граждан. Особое внимание уделяет профилактической работе, так как считает, что легче предупредить преступление, чем потом разбираться с его последствиями.



Вот уже тринадцать лет рабочий день участкового начинается в половине девятого с ежедневной планерки. А заканчивается, порой, далеко за полночь. За время его работы в нашем районе стало намного меньше нетрезвых, сократилось количество мелких преступлений, говорит пенсионерка Нелли Шафоростова.



Если человек чувствует безопасность при виде сотрудника внутренних дел, подтянутого, вежливого, корректного, способного выполнить свои задачи - это самое главное в оценке нашей работы населением, считает начальник отдела участковых управления МВД по Элисте.



О службе в органах, признается наш герой, мечтал с детства. Перед глазами был пример дяди, который также работал в МВД. Помогать людям в трудной ситуации майор Николай Босхомджиев считает своим призванием. По итогам голосования регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый» он стал лучшим в профессии среди сотрудников калмыцкой полиции. Теперь представляет республику в финале состязания.



Онлайн голосование за лучшего полицейского продлится до конца текущего дня. Результаты будут озвучены двадцатого ноября, тогда же состоится и награждение победителя. Ну а пока, даже в свой профессиональный праздник, стражи правопорядка на своих постах продолжают нести службу. 10 ноября по традиции поздравления с профессиональным праздником получают сотрудники органов Внутренних Дел. Но, не смотря на это, представители этой благородной и нужной профессии в этот день по-прежнему несут свою службу. Среди тех, кто приходят первыми на помощь в трудную минуту участковые-уполномоченные. Именно они раскрывают каждое четвертое преступление. Герой нашего следующего сюжета Николай Босхомджиев – победитель регионального этапа седьмого ежегодного всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2017». Некоторые секреты службы он раскрыл нашей съемочной группе.Конечно, он не дядя Степа из известного стихотворения Сергея Михалкова, но уважают Николая Босхомджиева здесь все жители от школьников до пенсионеров. Ежедневно он обходит вверенный ему район, принимает обращения граждан. Особое внимание уделяет профилактической работе, так как считает, что легче предупредить преступление, чем потом разбираться с его последствиями.Вот уже тринадцать лет рабочий день участкового начинается в половине девятого с ежедневной планерки. А заканчивается, порой, далеко за полночь. За время его работы в нашем районе стало намного меньше нетрезвых, сократилось количество мелких преступлений, говорит пенсионерка Нелли Шафоростова.Если человек чувствует безопасность при виде сотрудника внутренних дел, подтянутого, вежливого, корректного, способного выполнить свои задачи - это самое главное в оценке нашей работы населением, считает начальник отдела участковых управления МВД по Элисте.О службе в органах, признается наш герой, мечтал с детства. Перед глазами был пример дяди, который также работал в МВД. Помогать людям в трудной ситуации майор Николай Босхомджиев считает своим призванием. По итогам голосования регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый» он стал лучшим в профессии среди сотрудников калмыцкой полиции. Теперь представляет республику в финале состязания.Онлайн голосование за лучшего полицейского продлится до конца текущего дня. Результаты будут озвучены двадцатого ноября, тогда же состоится и награждение победителя. Ну а пока, даже в свой профессиональный праздник, стражи правопорядка на своих постах продолжают нести службу.



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