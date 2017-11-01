В стенах этношколы продолжается тренинг по профилактике наркомании

В стенах этношколы продолжается республиканский тренинг молодежи по профилактике наркомании. Его участники, а это студенты ВУЗа и ССУЗов региона, проходят коммуникативный тренинг на знакомство и сплочение. Также планируется проведение психологического тренинга, анкетирование, просмотры фильмов, презентации и лекции. Как отметили организаторы, основная цель – информирование молодежи о причинах и последствиях употребления наркотических средств, приобщение к здоровому образу жизни. В стенах этношколы продолжается республиканский тренинг молодежи по профилактике наркомании. Его участники, а это студенты ВУЗа и ССУЗов региона, проходят коммуникативный тренинг на знакомство и сплочение. Также планируется проведение психологического тренинга, анкетирование, просмотры фильмов, презентации и лекции. Как отметили организаторы, основная цель – информирование молодежи о причинах и последствиях употребления наркотических средств, приобщение к здоровому образу жизни.



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