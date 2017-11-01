Сегодня состоялся очередной семинар «Российского движения школьников». Сейчас среди его членов – более двух тысяч учащихся общеобразовательных учреждений Калмыкии. Два года назад на базе 15-й школы были созданы четыре волонтерских отряда «Лидер», «Экодесант», «Импульс» и «Патриот». За период существования добровольцами была заложена «Аллея Славы» на территории учебного заведения, проведены мероприятия, посвященные Дню пожилых людей. Ежегодно здесь собираются кураторы движения, чтобы обсудить дальнейшую работу с молодежью. На сегодняшний день в регионе в рамках движения реализуют уже 18 образовательных организаций. Сегодня состоялся очередной семинар «Российского движения школьников». Сейчас среди его членов – более двух тысяч учащихся общеобразовательных учреждений Калмыкии. Два года назад на базе 15-й школы были созданы четыре волонтерских отряда «Лидер», «Экодесант», «Импульс» и «Патриот». За период существования добровольцами была заложена «Аллея Славы» на территории учебного заведения, проведены мероприятия, посвященные Дню пожилых людей. Ежегодно здесь собираются кураторы движения, чтобы обсудить дальнейшую работу с молодежью. На сегодняшний день в регионе в рамках движения реализуют уже 18 образовательных организаций.



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