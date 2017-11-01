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Сегодня, 12:10

«Всероссийский географический диктант» состоится 26 ноября


«Всероссийский географический диктант» состоится 26 ноябряВ этом году «Всероссийский географический диктант» состоится 26 ноября в 12 часов. На ответы отводится час. Будут организованы шесть образовательных площадок: элистинская школа номер 4, педагогический колледж, колледж нефти и газа, Барунская средняя школа, Большецарынская и филиал московской академии экономии и права. Акция, инициированная 2 года назад Русским географическим обществом при поддержке президента страны, стала регулярной. В последний раз в ней приняли участие более 500 жителей Калмыкии. Главная цель - повысить уровень географической грамотности населения. Опыт прошлых лет показал, что знания россиян по этому предмету очень слабые. После официальной регистрации на сайте русского географического общества каждый участник получит идентификационный номер, по которому он и узнает результат. Итоги подведут до 25 декабря, все участники получат сертификат.



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