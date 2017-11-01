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Сегодня, 10:30

Охотничий сезон в разгаре


Охотничий сезон в разгареОхотничий сезон в разгаре. До конца года можно добывать болотно-луговую и полевую дичь. Охотиться на пушных зверей разрешено с 11-го ноября по 15-е февраля. В числе разрешенных - волк, лисица обыкновенная, шакал, заяц, куница каменная, хорь степной, енотовидная собака и корсАк. Во избежание административных наказаний и штрафов специалисты минприроды напоминают, что каждый охотник обязан соблюдать сроки, иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение спецоружия. В случае охоты в закрепленных угодьях, помимо прочего, у него должна быть путевка. Важно помнить и о том, что необходимо соблюдать установленные нормы добычи.



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