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Сегодня, 12:08

Доступная среда – малышам


Доступная среда – малышамВ Садовском детском саду созданы все условия для воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря включению в федеральную целевую программу «Доступная среда» в образовательном учреждении был проведен ремонт и закуплено необходимое оборудование. На эти цели было выделено более полутора миллионов рублей из федерального, республиканского и районного бюджетов. Двое детей с особыми потребностями уже посещают учреждение. Подробнее тему доступного образования в Сарпинском районе осветит Елена Алексенко.

Занятия в новом формате проходят в садовском детском саду с октября этого года. Именно тогда здесь появилось это оборудование. Особенный восторг вызывает у малышей световой столик, на котором они могут рисовать цветным песком. Помимо положительных эмоций, по словам психолога Галины Медко, это помогает сформировать у детей воображение, мышление, а также снять мышечное напряжение. Еще один интересный дидактический материал – Дары Фребеля. Они позволяют совершенствовать мелкую моторику, что, в свою очередь, способствует развитию речи и интеллекта у дошкольников.

Также благодаря реализации программы «Доступная среда» в групповых комнатах появились мягкие модули, сухие бассейны, а для физического развития – различные тренажеры, тактильные дорожки. Новое, красочное оборудование позволяет развивать навыки у всех детей, включая тех, у кого есть ограничения по состоянию здоровья. Для таких малышей предусмотрена и адаптированная программа. В целом же, воспитатели ориентированы на индивидуальный подход к каждому из почти двухсот дошкольников, которые посещаю учреждение.

Помимо этого, обновилось здание детского сада и прилегающая территория. Появился пандус, установлены четырнадцать беспороговых дверей, выровнены полы и стены, заменён кафель на первом этаже, выведена локальная система для стоков. Теперь детский сад в селе Садовое ничем не отличается от столичных. Чтобы дошкольное образование в райцентре Сарпинского РМО стало по-настоящему доступным, было потрачено более полутора миллиона рублей. Это средства, выделенные из федерального, республиканского и районного бюджета.

На протяжении последних нескольких лет Садовский детский сад - площадка для реализации нескольких федеральных целевых программ. Положительные преобразования начались в две тысячи тринадцатом. Тогда здесь организовали сорок новых мест. Для этого отремонтировали и оборудовали дополнительное помещение. А создание здесь инклюзивных групп позволит охватить дошкольным образованием всех маленьких сельчан.



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