В Центральном хуруле состоялся праздничный молебен
Сегодня день Нисхождения на землю Будды Шакьямуни из рая Тридцати трех божеств. Его возвращение было обусловлено человеческим неведением, гневом, страданиям всех живых существ. Это событие вошло в число великих подвигов Будды Шакьямуни. Считается, что все благие дела и неблаговидные поступки, совершаемые в этот день, увеличиваются в сотни тысяч раз. Чрезвычайно благим деянием в этот день является проявление особой заботы о родителях, как это делал Будда Шакьямуни. С пяти утра в Центральном хуруле начались религиозные мероприятия, посвященные знаменательному буддийскому празднику. Многие в этот день решили принять однодневные обеты. Такие как: отказ от убийства живых существ, воровства, лжи и другие. Ну, а только что завершился большой праздничный молебен, в котором приняли участие не только буддисты Калмыкии, но и жители других регионов страны.