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Сегодня, 10:00

В Центральном хуруле состоялся праздничный молебен


В Центральном хуруле состоялся праздничный молебенСегодня день Нисхождения на землю Будды Шакьямуни из рая Тридцати трех божеств. Его возвращение было обусловлено человеческим неведением, гневом, страданиям всех живых существ. Это событие вошло в число великих подвигов Будды Шакьямуни. Считается, что все благие дела и неблаговидные поступки, совершаемые в этот день, увеличиваются в сотни тысяч раз. Чрезвычайно благим деянием в этот день является проявление особой заботы о родителях, как это делал Будда Шакьямуни. С пяти утра в Центральном хуруле начались религиозные мероприятия, посвященные знаменательному буддийскому празднику. Многие в этот день решили принять однодневные обеты. Такие как: отказ от убийства живых существ, воровства, лжи и другие. Ну, а только что завершился большой праздничный молебен, в котором приняли участие не только буддисты Калмыкии, но и жители других регионов страны.



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