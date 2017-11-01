Сегодня в рамках выпуска программы «Здесь и сейчас» на Радио России-Калмыкия на вопросы отвечали представители Наркодиспансера и сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД. Как было озвучено, по состоянию на 1 октября на учете состоят более 4,5 тысяч человек, из них 25 процентов это лица, страдающие наркозависимостью или употребляющие психотропные вещества. Стоит отметить, что сотрудники МВД регулярно проводят профилактические мероприятия и акции.

Напомним, программа «Здесь и сейчас» выходит по четвергам в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Сегодня в рамках выпуска программы «Здесь и сейчас» на Радио России-Калмыкия на вопросы отвечали представители Наркодиспансера и сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД. Как было озвучено, по состоянию на 1 октября на учете состоят более 4,5 тысяч человек, из них 25 процентов это лица, страдающие наркозависимостью или употребляющие психотропные вещества. Стоит отметить, что сотрудники МВД регулярно проводят профилактические мероприятия и акции.Напомним, программа «Здесь и сейчас» выходит по четвергам в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ.



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