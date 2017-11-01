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Сегодня, 11:50

История калмыцкого телевидения в лицах


История калмыцкого телевидения в лицахГерой следующего нашего видеоматериала - ветеран телевидения. Зоя Аршеева относится к той плеяде телевизионщиков, которые трудились в непростые годы становления ТВ, когда были неподъемные камеры, приходилось работать с кинопленкой. А поводом для встречи с родным коллективом стал полувековой юбилей калмыцкого телевидения, где она проработала режиссером более 35 лет.

Это редкие кадры встречи коллег, которые так давно не виделись. Им есть о чем поговорить. Все это останется за кадром. Ну, а экскурсия по зданию только переполняла эмоции и заставляла Зою Очировну вновь и вновь погрузиться в воспоминания давних лет. В беседе она больше склонялась к тому, чтобы рассказать о тех людях, которые создавали калмыцкое телевидение, с которыми связаны долгие годы работы и дружбы - Алле Шараповой, Ульяне Наминовой, Тевке Каляевой.

А на калмыцкое телевидение Зоя Аршеева пришла после трех лет работы в школе. И сразу поняла: это то, чем она хотела бы заниматься. Большая студия, в которой записывали часовые передачи, изменилась до неузнаваемости, говорит она. Раньше не было суфлера, камеры были другими, использовали кинопленку.

Работа на телевидении напряженная, мобилизует человека, считает Аршеева. В то время были только прямые эфиры, нужно было действовать быстро, в едином порыве. Зоя Очировна трудилась в разных редакциях. Передачи, созданные ею, такие как «Звени, звени домбра», «Калмыцкий язык» хранятся в архивах ГТРК.

Спустя годы она вновь оказалась за режиссерским пультом, и призналась, что современное оборудование требует уже новых знаний и навыков. Тогда в эфире также шли традиционные вести с полей, городские новости, передачи о политике, культуре.

Полувековой юбилей – это еще один повод рассказать телезрителям о тех традициях, которые заложили ветераны ГТРК. О тех людях, которые не мыслили своей жизни без телевидения. Теперь они уже в качестве зрителей наблюдают за творчеством своих коллег и учеников.



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