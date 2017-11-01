В России вступил в силу новые правила отношений с должниками. Согласно Федеральному закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, теперь судебные приставы вправе самостоятельно задерживать и доставлять должников по алиментам для составления протокола. Как сообщили сегодня в ведомстве, речь идет о тех, кто уклоняется от содержания малолетних детей или нетрудоспособных родителей. Кроме того, Государственная Дума этой осенью приняла закон, который обязывает организации, в которых работают должники, индексировать алименты. В России вступил в силу новые правила отношений с должниками. Согласно Федеральному закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, теперь судебные приставы вправе самостоятельно задерживать и доставлять должников по алиментам для составления протокола. Как сообщили сегодня в ведомстве, речь идет о тех, кто уклоняется от содержания малолетних детей или нетрудоспособных родителей. Кроме того, Государственная Дума этой осенью приняла закон, который обязывает организации, в которых работают должники, индексировать алименты.



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