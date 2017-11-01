Активисты ОНФ проводят региональную конференцию

Сегодня в здании Национальной библиотеки имени Амур-Санана активисты Общероссийского народного фронта проводят региональную конференцию. В рамках мероприятия обсуждают четыре проекта: «Народная оценка качества», «Дорожная ситуация в регионе, проблемы и пути решения», «Зеленый щит». А, к примеру, по проекту «Профстажировки» старшекурсники, выпускники и молодые специалисты, выбрав предприятие, смогут найти место для прохождения практики и в дальнейшем трудоустроиться. В свою очередь, предприятиям этот проект позволит решить проблему дефицита квалифицированных кадров. В регионе к его реализации будут привлечены и местные предприниматели. Также удлили внимание дорогам. Как отметил координатор целевого проекта ОНФ «Дорожная инспекция», по республике отмечено 11 проблемных объектов протяженностью 74 километра. Вся собранная информация будет передана в министрой региона и в администрацию города.



В рамках конференции в эти минуты продолжается пленарное заседание регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в котором принимает участие Глава Калмыкии Алексей Орлов. Подробнее расскажем в следующем выпуске. Сегодня в здании Национальной библиотеки имени Амур-Санана активисты Общероссийского народного фронта проводят региональную конференцию. В рамках мероприятия обсуждают четыре проекта: «Народная оценка качества», «Дорожная ситуация в регионе, проблемы и пути решения», «Зеленый щит». А, к примеру, по проекту «Профстажировки» старшекурсники, выпускники и молодые специалисты, выбрав предприятие, смогут найти место для прохождения практики и в дальнейшем трудоустроиться. В свою очередь, предприятиям этот проект позволит решить проблему дефицита квалифицированных кадров. В регионе к его реализации будут привлечены и местные предприниматели. Также удлили внимание дорогам. Как отметил координатор целевого проекта ОНФ «Дорожная инспекция», по республике отмечено 11 проблемных объектов протяженностью 74 километра. Вся собранная информация будет передана в министрой региона и в администрацию города.В рамках конференции в эти минуты продолжается пленарное заседание регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в котором принимает участие Глава Калмыкии Алексей Орлов. Подробнее расскажем в следующем выпуске.



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