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Сегодня, 11:43

В налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей


В налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверейВ Калмыкии в налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей. Сотрудники готовы рассказать о порядке исчисления и уплаты налогов на недвижимость, землю, транспорт. В рамках акции специалисты подробно расскажут о нововведениях в законодательстве.

Посетители могут подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который дает возможность просматривать актуальную информацию об объектах имущества, наличии переплат и задолженностей по налогам, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей. Стоит отметить, ставшая традиционной акция пользуется популярностью у граждан.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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