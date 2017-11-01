В Калмыкии в налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей. Сотрудники готовы рассказать о порядке исчисления и уплаты налогов на недвижимость, землю, транспорт. В рамках акции специалисты подробно расскажут о нововведениях в законодательстве.



Посетители могут подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который дает возможность просматривать актуальную информацию об объектах имущества, наличии переплат и задолженностей по налогам, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей. Стоит отметить, ставшая традиционной акция пользуется популярностью у граждан. В Калмыкии в налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей. Сотрудники готовы рассказать о порядке исчисления и уплаты налогов на недвижимость, землю, транспорт. В рамках акции специалисты подробно расскажут о нововведениях в законодательстве.Посетители могут подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который дает возможность просматривать актуальную информацию об объектах имущества, наличии переплат и задолженностей по налогам, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей. Стоит отметить, ставшая традиционной акция пользуется популярностью у граждан.



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