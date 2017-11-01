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Сегодня, 11:42

Животноводческие хозяйства республики готовятся к предстоящей зиме


Животноводческие хозяйства республики готовятся к предстоящей зимеЖивотноводческие хозяйства республики готовятся к предстоящей зиме. В министерстве сельского хозяйства прошло первое заседание оперативного штаба по проведению и координации сельскохозяйственных работ. Согласно данным аграрного ведомства, хозяйства Калмыкии к зимовке готовы.

В состав оперативного штаба по проведению и координации сельскохозяйственных работ входят как специалисты профильного министерств, так и начальники отделов развития агропромышленного комплекса районов, ветеринарной службы, подведомственных организаций. В каждом РМО созданы рабочие группы штаба. Как отметил руководитель главного аграрного ведомства Калмыкии Баатр Болаев, предстоящая зима, по прогнозам синоптиков, будут очень холодной, поэтому нужно приложить все усилия для успешного проведения зимовки скота.

Согласно данным ведомства, в зимовку входит 679 тысяч голов скота, 127 тысяч из них содержатся в сельхозпредприятиях и 272 тысячи голов в личных подсобных хозяйствах. Что касается количества кормов, то с учетом остатков прошлых лет, обеспеченность зимующего поголовья грубыми кормами составляет 99 процентов.

Несмотря на прогнозы метеорологов, животноводы все же надеются, что зимовку преодолеют успешно. Опыт прошлых лет показывает, что объема заготовленных кормов хватает.

Для работы в неблагоприятных зимних погодных условиях во всех хозяйствах республики была подготовлена необходимая техника, колесные и гусеничные тракторы. Отремонтирован также прицепной инвентарь к снегоочистительной технике. Большинство животноводческих стоянок обеспечено необходимыми горюче-смазочными материалами.



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