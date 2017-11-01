Со следующего года в России вводится новый вид социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, то есть после рождения они были подкинуты, оставлены или брошены матерью и отцом. Как сообщили сегодня в региональном отделении Пенсионного фонда, для назначения этих выплат необходимо предъявить свидетельство о рождении, в котором отсутствуют сведения об обоих родителях, либо документ органа записи актов гражданского состояния, содержащий необходимые сведения. Со следующего года в России вводится новый вид социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, то есть после рождения они были подкинуты, оставлены или брошены матерью и отцом. Как сообщили сегодня в региональном отделении Пенсионного фонда, для назначения этих выплат необходимо предъявить свидетельство о рождении, в котором отсутствуют сведения об обоих родителях, либо документ органа записи актов гражданского состояния, содержащий необходимые сведения.



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