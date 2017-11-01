В Элисте состоялось торжественное собрание, посвященное Октябрьской революции

В Элисте сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию Октябрьской революции. Век назад в Петрограде произошло вооруженное восстание, завершившееся взятием Зимнего дворца и арестом членов Временного правительства. Была провозглашена власть Советов, которая просуществовала более 70 лет. Сегодня в мероприятии приняли участие представители органов власти и ветераны. Собравшихся со знаменательной датой поздравил глава Калмыкии Алексей Орлов. Он вручил юбилейные медали «100 лет октябрьской революции» заслуженным деятелям республики, среди которых ветеран органов внутренних дел Николай Кичапов, ветераны великой Отечественной войны Тимофей Кутыгин и Андрей Джимбиев. В Элисте сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию Октябрьской революции. Век назад в Петрограде произошло вооруженное восстание, завершившееся взятием Зимнего дворца и арестом членов Временного правительства. Была провозглашена власть Советов, которая просуществовала более 70 лет. Сегодня в мероприятии приняли участие представители органов власти и ветераны. Собравшихся со знаменательной датой поздравил глава Калмыкии Алексей Орлов. Он вручил юбилейные медали «100 лет октябрьской революции» заслуженным деятелям республики, среди которых ветеран органов внутренних дел Николай Кичапов, ветераны великой Отечественной войны Тимофей Кутыгин и Андрей Джимбиев.



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