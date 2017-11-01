Система инклюзивного образования расширяет границы. Так, в Элисте в детском саду № 26 состоялось открытие группы, которую будут посещать малыши с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Вход в здание оборудован пандусом, а помещение, в котором произведен капитальный ремонт, оснащено необходимой мебелью, специальными тренажерами, наглядными пособиями, мягкими игровыми модулями. Инклюзивная группа вскоре откроется и в детсаду номер 12. Там тоже произведен ремонт, комнаты укомплектованы оборудованием с учетом пребывания в них малышей с нарушениями слуха. В прошлом году в реализации программы Доступная среда приняли участие и районы. Система инклюзивного образования расширяет границы. Так, в Элисте в детском саду № 26 состоялось открытие группы, которую будут посещать малыши с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Вход в здание оборудован пандусом, а помещение, в котором произведен капитальный ремонт, оснащено необходимой мебелью, специальными тренажерами, наглядными пособиями, мягкими игровыми модулями. Инклюзивная группа вскоре откроется и в детсаду номер 12. Там тоже произведен ремонт, комнаты укомплектованы оборудованием с учетом пребывания в них малышей с нарушениями слуха. В прошлом году в реализации программы Доступная среда приняли участие и районы.



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