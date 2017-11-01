В республиканской прокуратуре была организована встреча с предпринимателями

Сегодня в рамках очередного Всероссийского дня приема предпринимателей в республиканской прокуратуре была организована встреча с представителями бизнес-сообщества, которые активно использовали возможность для разрешения вопросов правового характера. Оказание помощи в предпринимательской деятельности по правовым вопросам и реализация права предпринимателей на личное обращение в органы прокуратуры – вот главная цель мероприятия. Все заявители получили необходимые консультации, их обращения приняты к рассмотрению. Чаще всего жалобы поступали по поводу предоставления земельных участков и аренды помещений, а также на действия налоговых органов. Сегодня в рамках очередного Всероссийского дня приема предпринимателей в республиканской прокуратуре была организована встреча с представителями бизнес-сообщества, которые активно использовали возможность для разрешения вопросов правового характера. Оказание помощи в предпринимательской деятельности по правовым вопросам и реализация права предпринимателей на личное обращение в органы прокуратуры – вот главная цель мероприятия. Все заявители получили необходимые консультации, их обращения приняты к рассмотрению. Чаще всего жалобы поступали по поводу предоставления земельных участков и аренды помещений, а также на действия налоговых органов.



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