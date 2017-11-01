Более 2 миллионов рублей выделено на борьбу с незаконным оборотом наркотиков

Бюджетные ассигнования - более двух миллионов рублей в этом году в Калмыкии выделено на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Это одна из тем очередного заседания оперативного штаба Антинаркотической комиссии республики под председательством главы региона Алексея Орлова. В частности, обсудили завершение реконструкции республиканского наркодиспансера. Общий объем затрат на капремонт, включая возведение кровли - почти 16 миллионов рублей. За счет ресбюджета отремонтировали химико-токсикологическую лабораторию. Сегодня работа ведется по лицензированию. По итогам 9 месяцев в Калмыкии, на учете стоят более четырех с половиной тысячи человек с наркологическими расстройствами. Есть среди них и двое несовершеннолетних. Чиновники обсудили введение дополнительных мер для противодействия этому злу. Бюджетные ассигнования - более двух миллионов рублей в этом году в Калмыкии выделено на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Это одна из тем очередного заседания оперативного штаба Антинаркотической комиссии республики под председательством главы региона Алексея Орлова. В частности, обсудили завершение реконструкции республиканского наркодиспансера. Общий объем затрат на капремонт, включая возведение кровли - почти 16 миллионов рублей. За счет ресбюджета отремонтировали химико-токсикологическую лабораторию. Сегодня работа ведется по лицензированию. По итогам 9 месяцев в Калмыкии, на учете стоят более четырех с половиной тысячи человек с наркологическими расстройствами. Есть среди них и двое несовершеннолетних. Чиновники обсудили введение дополнительных мер для противодействия этому злу.



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