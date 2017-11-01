ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 17:53

Более 2 миллионов рублей выделено на борьбу с незаконным оборотом наркотиков


Более 2 миллионов рублей выделено на борьбу с незаконным оборотом наркотиковБюджетные ассигнования - более двух миллионов рублей в этом году в Калмыкии выделено на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Это одна из тем очередного заседания оперативного штаба Антинаркотической комиссии республики под председательством главы региона Алексея Орлова. В частности, обсудили завершение реконструкции республиканского наркодиспансера. Общий объем затрат на капремонт, включая возведение кровли - почти 16 миллионов рублей. За счет ресбюджета отремонтировали химико-токсикологическую лабораторию. Сегодня работа ведется по лицензированию. По итогам 9 месяцев в Калмыкии, на учете стоят более четырех с половиной тысячи человек с наркологическими расстройствами. Есть среди них и двое несовершеннолетних. Чиновники обсудили введение дополнительных мер для противодействия этому злу.



Другие новости по теме:

  • Модернизация системы здравоохранения продолжается
  • Игорь Зотов проинспектировал ход реконструкции наркологического диспансера
  • Три вопроса обсудили сегодня в ходе заседания антинаркотической комиссии
  • На ремонт городских улиц выделено 60 миллионов рублей
  • На борьбу с саранчовыми выделено 9 миллионов рублей
  • Более 400 миллионов рублей было выделено на компенсацию жилищно-коммунальных услуг
  • Социально – экономические темы обсудили на заседании Президиума Правительства
  • В Элисте состоялось заседание Антитеррористической комиссии республики
  • Из республиканского бюджета на социальную поддержку было выделено более 930 миллионов рублей
  • «Мак -2015»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.