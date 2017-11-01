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Вчера, 17:00

Состоялось открытие этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты


Состоялось открытие этнокультурной гимназии имени Зая-ПандитыВ ожидании праздника тысяча детей. И это не преувеличение. Такое количество учащихся сядут за парты в новой школе, внешне напоминающей дворец. Разделить радость учителей и учеников приехало много гостей. Среди них – первые лица республики. Разрезав красную ленточку, собравшиеся проходят внутрь здания, чтобы продолжить торжественную церемонию открытия этнокультурной гимназии имени Зая Пандиты. Обращаясь к виновникам торжества, глава региона Алексей Орлов скажет, что это событие будет самым памятным, ведь школа, по сути, второй родной дом.

Ну, а символический ключ, полученный из рук строителей, может означать только одно. Отныне полноправные хозяева Дворца знаний – учащиеся и учителя. Без звона школьных колоколов им тоже никак не обойтись.

И сразу же в день открытия в стенах новой школы - первые занятия. Гостям представилась возможность побывать на некоторых уроках и убедиться, что современное оснащение и оборудование, тот инструмент, с помощью которого можно сделать изучение каждого предмета более наглядным и доступным, открывая новые возможности как для учеников, так и для учителей. Вот, что говорит молодой преподаватель математики Герман Онголданов.

Школа уникальна еще и тем, что здесь созданы идеальные условия для занятий по интересам. Кабинеты 3D-моделирования и робототехники, лаборатория инженерной графики, а также музыки, хореографии, изобразительного искусства. А еще здесь своя телестудия и информационный издательский центр. Ведущим представилась возможность пообщаться с главой республики, записать интервью. Ребята не скрывали радости.

Оснащение гимназии современными средствами связи позволяет вести видеотрансляции, проводить конференции. Гостям была продемонстрирована интернет связь с коллегами из других образовательных учреждений города.

Ну, а спортивные сооружения, без сомнения, заслуживают самых высоких оценок. Как скажет в интервью глава городской администрации Окон Нохашкиев, в Элисте таких площадок нет.

А вот название «этнокультурная гимназия имени Зая- Пандиты» обязывает ко многому. Потому первым делом здесь позаботились о создании музея-мастерской, которой заведует доктор искусствоведения Светлана Батырева. Здесь будут проводиться уроки по истории и культуре родного края, мировой художественной культуры, основам традиционного воспитания, а также заработают кружки. Один из них, посвященный старокалмыцкой письменности, уже начал деятельность под руководством ученого Евгения Бембеева, сотрудника калмыцкого научного Центра.

Торжественное открытие вызвало особую радость и гордость у тех, кто был причастен к реализации масштабного проекта.
Ну, а Калмыкия продолжит участие в федеральной программе.



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