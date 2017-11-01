В Ергенинской школе состоялся фестиваль традиционных культур

Фестиваль традиционных культур состоялся сегодня в Ергенинской школе имени Инджиева. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства. Его участники – активисты российского движения школьников, члены клуба интернациональной дружбы «Вместе». Ребята рассказали о природном и историко-культурном наследии калмыков, народных промыслах и традициях. А также познакомились с обычаями и традициями других народов, проживающих в России. В Ергенинской школе побывала и наша съемочная группа.



В кабинете калмыцкого учащиеся Ергенинской школы имени Инджиева не только изучают язык, но и на практике соприкасаются с предметами национальной культуры и быта.



Как жили, что носили и чем занимались предки? Все ребята с легкостью отвечают на эти вопросы. А некоторые могут не только рассказать об этом, но и показать на практике. Например, Герел Мечирова продемонстрировала свою вышивку в национальном стиле, а Данир Овкаджиев поделился секретами разгадки головоломки «Нярн Шиндж».



Фестиваль традиционных культур, состоявшийся в Ергенинской школе, позволил ребятам в игровой форме узнать также о традициях и обычаях других народов нашей страны. Они с удовольствием играли в калмыцкие, русские и чукотские игры. А также познакомились с историей празднования дня народного единства, которому и было посвящено мероприятие.



В этот день подобные фестивали состоялись одноврЕменно в нескольких школах разных регионов России под единым хештегом НашДомРДШ. Это Российское движение школьников – общественно-государственная детско-юношеская организация, которая была образована в соответствии с приказом президента страны в две тысячи пятнадцатом году. Калмыцкие школьники присоединились к движению в прошлом году, и уже неоднократно принимали участие в его мероприятиях.



Кроме того, в начале этого года учащиеся Ергенинской школы совместно с учащимися Крыма, Бурятии и Якутии организовали клуб интернациональной дружбы «Вместе». Это позволяет им обмениваться творческими достижениями, делиться опытом работы самоуправленческих организаций. А в день учителя ребята даже обменялись поздравительными видео открытками для педагогов.



В единстве наша сила. Считают учителя и учащиеся этой небольшой сельской школы. Подтвердила это и атмосфера тепла и доброжелательности, которая царила в школьном фойе. Фестиваль традиционных культур состоялся сегодня в Ергенинской школе имени Инджиева. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства. Его участники – активисты российского движения школьников, члены клуба интернациональной дружбы «Вместе». Ребята рассказали о природном и историко-культурном наследии калмыков, народных промыслах и традициях. А также познакомились с обычаями и традициями других народов, проживающих в России. В Ергенинской школе побывала и наша съемочная группа.В кабинете калмыцкого учащиеся Ергенинской школы имени Инджиева не только изучают язык, но и на практике соприкасаются с предметами национальной культуры и быта.Как жили, что носили и чем занимались предки? Все ребята с легкостью отвечают на эти вопросы. А некоторые могут не только рассказать об этом, но и показать на практике. Например, Герел Мечирова продемонстрировала свою вышивку в национальном стиле, а Данир Овкаджиев поделился секретами разгадки головоломки «Нярн Шиндж».Фестиваль традиционных культур, состоявшийся в Ергенинской школе, позволил ребятам в игровой форме узнать также о традициях и обычаях других народов нашей страны. Они с удовольствием играли в калмыцкие, русские и чукотские игры. А также познакомились с историей празднования дня народного единства, которому и было посвящено мероприятие.В этот день подобные фестивали состоялись одноврЕменно в нескольких школах разных регионов России под единым хештегом НашДомРДШ. Это Российское движение школьников – общественно-государственная детско-юношеская организация, которая была образована в соответствии с приказом президента страны в две тысячи пятнадцатом году. Калмыцкие школьники присоединились к движению в прошлом году, и уже неоднократно принимали участие в его мероприятиях.Кроме того, в начале этого года учащиеся Ергенинской школы совместно с учащимися Крыма, Бурятии и Якутии организовали клуб интернациональной дружбы «Вместе». Это позволяет им обмениваться творческими достижениями, делиться опытом работы самоуправленческих организаций. А в день учителя ребята даже обменялись поздравительными видео открытками для педагогов.В единстве наша сила. Считают учителя и учащиеся этой небольшой сельской школы. Подтвердила это и атмосфера тепла и доброжелательности, которая царила в школьном фойе.



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