В Ергенинской школе состоялся фестиваль традиционных культур
Фестиваль традиционных культур состоялся сегодня в Ергенинской школе имени Инджиева. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства. Его участники – активисты российского движения школьников, члены клуба интернациональной дружбы «Вместе». Ребята рассказали о природном и историко-культурном наследии калмыков, народных промыслах и традициях. А также познакомились с обычаями и традициями других народов, проживающих в России. В Ергенинской школе побывала и наша съемочная группа.
В кабинете калмыцкого учащиеся Ергенинской школы имени Инджиева не только изучают язык, но и на практике соприкасаются с предметами национальной культуры и быта.
Как жили, что носили и чем занимались предки? Все ребята с легкостью отвечают на эти вопросы. А некоторые могут не только рассказать об этом, но и показать на практике. Например, Герел Мечирова продемонстрировала свою вышивку в национальном стиле, а Данир Овкаджиев поделился секретами разгадки головоломки «Нярн Шиндж».
Фестиваль традиционных культур, состоявшийся в Ергенинской школе, позволил ребятам в игровой форме узнать также о традициях и обычаях других народов нашей страны. Они с удовольствием играли в калмыцкие, русские и чукотские игры. А также познакомились с историей празднования дня народного единства, которому и было посвящено мероприятие.
В этот день подобные фестивали состоялись одноврЕменно в нескольких школах разных регионов России под единым хештегом НашДомРДШ. Это Российское движение школьников – общественно-государственная детско-юношеская организация, которая была образована в соответствии с приказом президента страны в две тысячи пятнадцатом году. Калмыцкие школьники присоединились к движению в прошлом году, и уже неоднократно принимали участие в его мероприятиях.
Кроме того, в начале этого года учащиеся Ергенинской школы совместно с учащимися Крыма, Бурятии и Якутии организовали клуб интернациональной дружбы «Вместе». Это позволяет им обмениваться творческими достижениями, делиться опытом работы самоуправленческих организаций. А в день учителя ребята даже обменялись поздравительными видео открытками для педагогов.
В единстве наша сила. Считают учителя и учащиеся этой небольшой сельской школы. Подтвердила это и атмосфера тепла и доброжелательности, которая царила в школьном фойе.