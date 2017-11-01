ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:54

В Элисту доставили образ Святителя Гермогена – Патриарха


В Элисту доставили образ Святителя Гермогена – ПатриархаВ Элисту сегодня доставили образ Святителя Гермогена – Патриарха, который стал вдохновителем народного ополчения, освободившего страну от иноземных захватчиков в 1612 году. В честь этого события провели торжественную литургию и крестный ход. Именно Патриарх Гермоген составил описание чуда явления Казанской Божией Матери. Архиепископ элистинский и калмыцкий Юстиниан отметил, что прибытие в Калмыкию святынь в преддверии престольного праздника Казанского кафедрального собора стало уже доброй традицией. Поклониться иконе и прикоснуться к мощам можно будет завтра 4 ноября, в воскресенье святыня отправится в поселок Приютное, после чего вернется в Свято-Троицкий собор города Армавир.



Другие новости по теме:

  • Православные верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери
  • Ковчег с мощами Святых Новомучеников доставили в Калмыкию
  • Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан посетил село Приютное
  • Праздник явления иконы Божией Матери
  • В Калмыкию доставили христианские реликвии
  • В Элисту доставят христианские реликвии
  • В Элисту прибыл архиепископ Юстиниан
  • В Калмыкию доставят Иерусалимскую Икону Божией матери
  • В Элисте состоялся Крестный ход в честь Престольного дня Казанского кафедрального собора
  • Вышенская икона Божией Матери прибудет в Калмыкию

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.