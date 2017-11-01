В Элисту доставили образ Святителя Гермогена – Патриарха

В Элисту сегодня доставили образ Святителя Гермогена – Патриарха, который стал вдохновителем народного ополчения, освободившего страну от иноземных захватчиков в 1612 году. В честь этого события провели торжественную литургию и крестный ход. Именно Патриарх Гермоген составил описание чуда явления Казанской Божией Матери. Архиепископ элистинский и калмыцкий Юстиниан отметил, что прибытие в Калмыкию святынь в преддверии престольного праздника Казанского кафедрального собора стало уже доброй традицией. Поклониться иконе и прикоснуться к мощам можно будет завтра 4 ноября, в воскресенье святыня отправится в поселок Приютное, после чего вернется в Свято-Троицкий собор города Армавир. В Элисту сегодня доставили образ Святителя Гермогена – Патриарха, который стал вдохновителем народного ополчения, освободившего страну от иноземных захватчиков в 1612 году. В честь этого события провели торжественную литургию и крестный ход. Именно Патриарх Гермоген составил описание чуда явления Казанской Божией Матери. Архиепископ элистинский и калмыцкий Юстиниан отметил, что прибытие в Калмыкию святынь в преддверии престольного праздника Казанского кафедрального собора стало уже доброй традицией. Поклониться иконе и прикоснуться к мощам можно будет завтра 4 ноября, в воскресенье святыня отправится в поселок Приютное, после чего вернется в Свято-Троицкий собор города Армавир.



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