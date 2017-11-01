Сегодня на базе КалмГУ открылся центр русского языка и культуры. Символично, что накануне дня народного единства состоялось мероприятие, которое объединило студентов из сорока стран мира. Они продемонстрировали знание русского в стихах и песнях. Как отметил ректор Бадма Салаев, государственная политика по пропаганде русского языка, которой придерживается Президент страны, коллектив КалмГУ успешно претворяет в жизнь. Такие центры работают в Китае и Монголии. Планируется открытие в Палестине и во Вьетнаме. В аудитории, где будут проходить занятия, представлены экспонаты древнерусской и современной культуры. Руководство ВУЗа считает, что у КалмГУ есть необходимый потенциал, чтобы подтвердить свой статус опорного университета, работающего для общества и степного региона. Сегодня на базе КалмГУ открылся центр русского языка и культуры. Символично, что накануне дня народного единства состоялось мероприятие, которое объединило студентов из сорока стран мира. Они продемонстрировали знание русского в стихах и песнях. Как отметил ректор Бадма Салаев, государственная политика по пропаганде русского языка, которой придерживается Президент страны, коллектив КалмГУ успешно претворяет в жизнь. Такие центры работают в Китае и Монголии. Планируется открытие в Палестине и во Вьетнаме. В аудитории, где будут проходить занятия, представлены экспонаты древнерусской и современной культуры. Руководство ВУЗа считает, что у КалмГУ есть необходимый потенциал, чтобы подтвердить свой статус опорного университета, работающего для общества и степного региона.



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