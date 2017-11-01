Заслуженный артист России Иван Уланов готовится отметить 85-летие

Свой 85-й день рождения Заслуженный артист России Иван Уланов отметит на сцене национального драматического театра. Подмостки стали для Уланова родными, он служит там всю свою творческую жизнь.

Наша съемочная группа приоткроет завесу тайны долголетия и творческого пути любимца публики.



Одной из самых заметных работ в театре стала роль богача Закрии в спектакле «Кенз Байн» известного драматурга Баатра Басангова, в котором Иван Уланов, как он говорит, просто купался в безграничном пространстве калмыцкого языка. Были и роли в музыкальных пьесах. На сцене Иван Уланов сыграл более сотни персонажей. Сейчас полным ходом идут репетиции спектакля в постановке Сергея Бурлаченко «Авальм мини», который давно стал классикой калмыцкой драматургии. У Ивана Алексеевича здесь роль старика Джанвы.



За годы творческой деятельности Иван Уланов не раз снимался в советских фильмах. Таких, как «На пороге», «Миражи». Но всё же сцену он любит больше. В его копилке немало призов и наград. В том числе победа на фестивале национальных театров России, который проходил в Чебоксарах, в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в спектакле «Выходили бабки замуж». Игра Ивана Уланова так поразила зрителей и судейский корпус, что каждый его выход на сцену публика ждала с замиранием сердца.



А начинал свой творческий путь Ивана Уланов еще в Сибири. Молодыми ребятами они с большим энтузиазмом принимали участие в культурной жизни – пели, танцевали, читали стихи. А когда вернулся на малую родину, вошел в состав Государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан». И после гастрольных туров по всем районам, прошел дополнительный отбор в калмыцкую студию. Преподавателем родного языка на время обучения был назначен поэт Константин Эрендженов, знаток калмыцкого фольклора, человек непростой судьбы. И по сей день Иван Алексеевич придерживается советов своего наставника и делится ими с молодыми актерами.



Народный артист Калмыкии Сергей Мучиряев - не только коллега по сцене, но и друг. Признается, что ценит Уланова за яркую индивидуальность и мастерство перевоплощения, а также за то, что Иван Алексеевич – артист большого диапазона, способный безошибочно определить основную линию сценического характера. И как человек серьезный и избирательный.



А уже завтра в свой юбилей, Иван Уланов вновь порадует зрителей мастерством, с каждым выходом на сцену открывая в своем герое новые черты.



На вопрос, в чем секрет мастерства, Иван Уланов отвечает просто: искусство придает мне силы, сцена дарит вдохновение, а любовь зрителей – желание работать дальше.













Свой 85-й день рождения Заслуженный артист России Иван Уланов отметит на сцене национального драматического театра. Подмостки стали для Уланова родными, он служит там всю свою творческую жизнь.Наша съемочная группа приоткроет завесу тайны долголетия и творческого пути любимца публики.Одной из самых заметных работ в театре стала роль богача Закрии в спектакле «Кенз Байн» известного драматурга Баатра Басангова, в котором Иван Уланов, как он говорит, просто купался в безграничном пространстве калмыцкого языка. Были и роли в музыкальных пьесах. На сцене Иван Уланов сыграл более сотни персонажей. Сейчас полным ходом идут репетиции спектакля в постановке Сергея Бурлаченко «Авальм мини», который давно стал классикой калмыцкой драматургии. У Ивана Алексеевича здесь роль старика Джанвы.За годы творческой деятельности Иван Уланов не раз снимался в советских фильмах. Таких, как «На пороге», «Миражи». Но всё же сцену он любит больше. В его копилке немало призов и наград. В том числе победа на фестивале национальных театров России, который проходил в Чебоксарах, в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в спектакле «Выходили бабки замуж». Игра Ивана Уланова так поразила зрителей и судейский корпус, что каждый его выход на сцену публика ждала с замиранием сердца.А начинал свой творческий путь Ивана Уланов еще в Сибири. Молодыми ребятами они с большим энтузиазмом принимали участие в культурной жизни – пели, танцевали, читали стихи. А когда вернулся на малую родину, вошел в состав Государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан». И после гастрольных туров по всем районам, прошел дополнительный отбор в калмыцкую студию. Преподавателем родного языка на время обучения был назначен поэт Константин Эрендженов, знаток калмыцкого фольклора, человек непростой судьбы. И по сей день Иван Алексеевич придерживается советов своего наставника и делится ими с молодыми актерами.Народный артист Калмыкии Сергей Мучиряев - не только коллега по сцене, но и друг. Признается, что ценит Уланова за яркую индивидуальность и мастерство перевоплощения, а также за то, что Иван Алексеевич – артист большого диапазона, способный безошибочно определить основную линию сценического характера. И как человек серьезный и избирательный.А уже завтра в свой юбилей, Иван Уланов вновь порадует зрителей мастерством, с каждым выходом на сцену открывая в своем герое новые черты.На вопрос, в чем секрет мастерства, Иван Уланов отвечает просто: искусство придает мне силы, сцена дарит вдохновение, а любовь зрителей – желание работать дальше.



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