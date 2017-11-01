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Сегодня, 12:34

В Элисте состоялся фестиваль юнармейских отрядов


В Элисте состоялся фестиваль юнармейских отрядовУже завтра вся страна отметит один из важных государственных праздников – День народного единства. К этой дате был приурочен первый элистинский фестиваль юнармейских отрядов. В состязаниях приняли участие 10 команд, представляющие общеобразовательные заведения степной столицы. За выступлениями юных патриотов наблюдала Айна Гуспанова.

Первый городской фестиваль юнармейских отрядов собрал 10 команд –представителей элистинских школ. По единому обмундированию можно было отметить две из них: сборные многопрофильной и классической гимназий. Ребята представляли республику на всероссийских соревнованиях. Для большинства из них это не просто школьное увлечение, а начало карьерного пути.

Помочь ребятам из многообразия направлений выбрать ремесло по душе призваны такие акции, как «Есть такая профессия родину защищать». В рамках которой из города-героя Севастополь в степную столицу прибыли представители Черноморского высшего военно-морского ордена красной звезды училища имени Нахимова. Школьникам подробно рассказали о правилах поступления, для этого необходимо сдать единый госэкзамен по русскому языку, математике профильного уровня и физике. Также преимущества имеют обладатели серебряных и золотых значков ГТО, так как физическая подготовка - один из важных критериев при отборе.

Тожественно открыл фестиваль вокальный ансамбль военно-морского училища имени Нахимова.

Для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, привития нравственных ценностей два года назад и было создано всероссийское движение. Сегодня региональные штабы работают во всех субъектах страны и объединяют тысячи единомышленников. Отряды юнармии есть в каждом районе Калмыкии и школах Элисты.

Ну а после торжественной части юнармейцы разошлись по нескольким станциям для прохождения заданий. Им предстояло показать мастерство в строевой подготовке, оказании первой медицинской помощи, ну а самой зрелищной стала эстафета.

По итогам соревнований лучшими были признаны ребята из элистинской многопрофильной гимназии, почетное второе место у отряда 17 школы, замыкает тройку лидеров классическая гимназия. И все-таки главное для каждой из команд не место на пьедестале, а возможность достойно представлять свою школу, малую родину и страну в рядах Юнармии.



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