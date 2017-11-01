«Народов много - страна одна». Под таким девизом сегодня в России во второй раз состоялся Большой этнографический диктант. Он позволит оценить уровень знаний россиян о народах, проживающих в нашей стране, их традициях и культурных особенностях. Написать его мог любой желающий старше 15 лет, вне зависимости от уровня образования и гражданства. Калмыкия в числе других регионов приняла участие во всероссийской акции. Всего в республике работали 8 площадок. Среди тех, кто решил присоединиться к экзамену и Глава Калмыкии. Тестовые задания Алексей Орлов выполнил за 20 минут. Напомню, диктант состоял из двух частей: региональных и федеральных вопросов. Кстати, три из них касались степной республики. «Народов много - страна одна». Под таким девизом сегодня в России во второй раз состоялся Большой этнографический диктант. Он позволит оценить уровень знаний россиян о народах, проживающих в нашей стране, их традициях и культурных особенностях. Написать его мог любой желающий старше 15 лет, вне зависимости от уровня образования и гражданства. Калмыкия в числе других регионов приняла участие во всероссийской акции. Всего в республике работали 8 площадок. Среди тех, кто решил присоединиться к экзамену и Глава Калмыкии. Тестовые задания Алексей Орлов выполнил за 20 минут. Напомню, диктант состоял из двух частей: региональных и федеральных вопросов. Кстати, три из них касались степной республики.



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