ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:20

«Здесь и сейчас». Эпидемическая обстановка по заболеваемости ОРВИ


«Здесь и сейчас». Эпидемическая обстановка по заболеваемости ОРВИЭпидемическую обстановку по заболеваемости ОРВИ и гриппом, санитарные нормы и права потребителей обсудили сегодня гости интерактивной программы Радио России-Калмыкия «Здесь и сейчас». Представители регионального управления Роспотребнадзора приняли участие в живом общении со слушателями, отвечая на их вопросы по телефону прямого эфира. Самым актуальным на сегодня остается прогноз на зимний сезон, касающийся вируса гриппа. Как рассказал руководитель ведомства Джангар Санджиев, пика заболеваемости стоит ожидать не раньше января.



Другие новости по теме:

  • «Здесь и сейчас» о туризме в Калмыкии
  • О ситуации по заболеваемости ОРВИ
  • Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом остается на неэпидемическом уровне
  • В Калмыкии отмечено снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в 6 раз
  • В Калмыкии фиксируется спад заболеваемости ОРВИ и гриппом
  • В регионе наблюдается сезонное увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом
  • Пик по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Калмыкии пройден
  • Уровень заболеваемости ОРВИ в Калмыкии ниже эпидпорога
  • В Калмыкии отмечается снижение заболеваемости ОРВИ
  • В Калмыкии за неделю зарегистрировано 625 случаев заболеваемости ОРВИ

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.