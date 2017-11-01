«Здесь и сейчас». Эпидемическая обстановка по заболеваемости ОРВИ

Эпидемическую обстановку по заболеваемости ОРВИ и гриппом, санитарные нормы и права потребителей обсудили сегодня гости интерактивной программы Радио России-Калмыкия «Здесь и сейчас». Представители регионального управления Роспотребнадзора приняли участие в живом общении со слушателями, отвечая на их вопросы по телефону прямого эфира. Самым актуальным на сегодня остается прогноз на зимний сезон, касающийся вируса гриппа. Как рассказал руководитель ведомства Джангар Санджиев, пика заболеваемости стоит ожидать не раньше января. Эпидемическую обстановку по заболеваемости ОРВИ и гриппом, санитарные нормы и права потребителей обсудили сегодня гости интерактивной программы Радио России-Калмыкия «Здесь и сейчас». Представители регионального управления Роспотребнадзора приняли участие в живом общении со слушателями, отвечая на их вопросы по телефону прямого эфира. Самым актуальным на сегодня остается прогноз на зимний сезон, касающийся вируса гриппа. Как рассказал руководитель ведомства Джангар Санджиев, пика заболеваемости стоит ожидать не раньше января.



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