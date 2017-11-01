Готовность специальных служб проверили в рамках учений МЧС

На автодороге «Элиста - Минеральные воды» в районе поселка Аршан произошло дорожно – транспортное происшествие. Столкнулись пассажирский и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадало два человека. Так, в Калмыкии проходили масштабные учения по борьбе со стихией и спасению людей во время заносов. МЧС совместно со спецслужбами отрабатывали спасение людей и оказание им помощи.



На номер 112 поступило тревожное сообщение, на которое среагировали все специальные службы города. К месту, где произошла трагедия, выехали бригада скорой помощи и спасатели. Движение на участке ДТП было полностью перекрыто. По тактическому замыслу, в результате обильного снегопада и гололеда на дороге произошла дорожная авария. Первым делом сотрудники МЧС спасают пострадавших. Несколько человек - в тяжелом состоянии.



В результате дорожно-транспортного происшествия образовался затор протяженностью 2 километра. В «снежном плену» оказались более 50 машин и три рейсовых автобуса. Всего в автомобильном коллапсе - более двухсот человек. В том числе около 30 детей. При этом температуре воздуха минус 10 градусов, скорость ветра до 25 метров в секунду. В такой чрезвычайной ситуации, чтобы избежать других ДТП, важно, чтобы дорога была обработана песко-соляной смесью.



Между тем, ноябрьская погода полна сюрпризов. В любой момент может выпасть снег. Потому в городском зеленом хозяйстве уже идет подготовка к зиме. По словам специалистов предприятия, в эти дни закупают противогололедные смеси, приводят в порядок технику.



В результате слаженных действий условный затор был ликвидирован, движение транспорта восстановлено. В ведомстве еще раз напоминают, что ЧС в результате природных явлений может произойти в любой момент.



Селекторное совещание, которое состоялось в рамках учений по ликвидации чрезвычайной ситуации, подтвердили готовность всех служб к работе в экстремальных зимних условиях.



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