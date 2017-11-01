ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 18:18

Готовность специальных служб проверили в рамках учений МЧС


На автодороге «Элиста - Минеральные воды» в районе поселка Аршан произошло дорожно – транспортное происшествие. Столкнулись пассажирский и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадало два человека. Так, в Калмыкии проходили масштабные учения по борьбе со стихией и спасению людей во время заносов. МЧС совместно со спецслужбами отрабатывали спасение людей и оказание им помощи.

На номер 112 поступило тревожное сообщение, на которое среагировали все специальные службы города. К месту, где произошла трагедия, выехали бригада скорой помощи и спасатели. Движение на участке ДТП было полностью перекрыто. По тактическому замыслу, в результате обильного снегопада и гололеда на дороге произошла дорожная авария. Первым делом сотрудники МЧС спасают пострадавших. Несколько человек - в тяжелом состоянии.

В результате дорожно-транспортного происшествия образовался затор протяженностью 2 километра. В «снежном плену» оказались более 50 машин и три рейсовых автобуса. Всего в автомобильном коллапсе - более двухсот человек. В том числе около 30 детей. При этом температуре воздуха минус 10 градусов, скорость ветра до 25 метров в секунду. В такой чрезвычайной ситуации, чтобы избежать других ДТП, важно, чтобы дорога была обработана песко-соляной смесью.

Между тем, ноябрьская погода полна сюрпризов. В любой момент может выпасть снег. Потому в городском зеленом хозяйстве уже идет подготовка к зиме. По словам специалистов предприятия, в эти дни закупают противогололедные смеси, приводят в порядок технику.

В результате слаженных действий условный затор был ликвидирован, движение транспорта восстановлено. В ведомстве еще раз напоминают, что ЧС в результате природных явлений может произойти в любой момент.

Селекторное совещание, которое состоялось в рамках учений по ликвидации чрезвычайной ситуации, подтвердили готовность всех служб к работе в экстремальных зимних условиях.



Другие новости по теме:

  • В МЧС Калмыкии провели тренировку по ликвидации последствий крупного ДТП
  • В Калмыкии прошли масштабные учения по ликвидации последствий паводков
  • В Калмыкии проверили отработку навыков взаимодействия экстренных служб
  • Спасатели ликвидировали последствия условной аварии в Калмыкии
  • В Элисте прошли всероссийские учения по ликвидации последствий паводков
  • В Элисте произошла авария с участием "Скорой помощи"
  • В результате хлопка газа пострадало пять человек
  • В Элисте произошло ДТП с участием машины скорой помощи
  • Спасатели МЧС провели масштабные учения
  • В Калмыкии состоялись тактико-специальные учения

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.