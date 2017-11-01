В Элисте стартовал слет, посвященный подвигу 110-ой кавалерийской дивизии

Сегодня в Элисте стартовал 16-й по счету традиционный слет юных исследователей, посвященный героическому подвигу воинов 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. Дело в том, что 13 ноября в республике отмечается юбилейная дата – 75 лет со дня формирования легендарной 110-й. Как было отмечено, именно кропотливый труд начинающих краеведов позволяет соприкоснуться с наследием наших предков, проследить славный путь героев-земляков.



Участниками конференции туристко-краеведческого движения «Бичкн Торскм» стали около двухсот юных исследователей республики. С каждым годом их число увеличивается. А это значит, что все больше становится ребят, которые интересуются историей, культурой своего народа. В этот раз юные краеведы в своих работах отразили героический подвиг воинов 110 Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. Накануне юбилейной даты

еще раз вспомнили военное лихолетье, когда наши воины в жестоких боях проявляли самоотверженность и отвагу, защищали Родину от фашистских захватчиков. Одним из них был Боова Батнасунов – герой исследовательской работы Михаила Полякова, ученика 8 класса Хар-Булукской школы.



Одиннадцатиклассник Шинмерской школы Сергей Ковуров описал героический подвиг своего земляка Манджи Маканова. Сергею довелось пообщаться с внуком бойца легендарной 110-й дивизии. Настоящий пример стойкости и мужества помог мальчику определиться с будущей профессией. Он мечтает стать военным.



Как было отмечено, именно кропотливый труд начинающих краеведов позволяет проследить славный путь героев-земляков, выявить интересные факты и события из жизни многонациональной Калмыкии. Это серьезная гражданская позиция нынешних школьников, вносящих свою лепту в развитие научной деятельности. Теперь организаторы слета намерены выйти на федеральный уровень для участия в масштабных мероприятиях.



В рамках конференции работали секции по двадцати одному направлению, в том числе по археологии, летописи родного края, литературному краеведению. Победители смогут претендовать на получение премии главы Калмыкии и Президента страны.







Сегодня в Элисте стартовал 16-й по счету традиционный слет юных исследователей, посвященный героическому подвигу воинов 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. Дело в том, что 13 ноября в республике отмечается юбилейная дата – 75 лет со дня формирования легендарной 110-й. Как было отмечено, именно кропотливый труд начинающих краеведов позволяет соприкоснуться с наследием наших предков, проследить славный путь героев-земляков.Участниками конференции туристко-краеведческого движения «Бичкн Торскм» стали около двухсот юных исследователей республики. С каждым годом их число увеличивается. А это значит, что все больше становится ребят, которые интересуются историей, культурой своего народа. В этот раз юные краеведы в своих работах отразили героический подвиг воинов 110 Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. Накануне юбилейной датыеще раз вспомнили военное лихолетье, когда наши воины в жестоких боях проявляли самоотверженность и отвагу, защищали Родину от фашистских захватчиков. Одним из них был Боова Батнасунов – герой исследовательской работы Михаила Полякова, ученика 8 класса Хар-Булукской школы.Одиннадцатиклассник Шинмерской школы Сергей Ковуров описал героический подвиг своего земляка Манджи Маканова. Сергею довелось пообщаться с внуком бойца легендарной 110-й дивизии. Настоящий пример стойкости и мужества помог мальчику определиться с будущей профессией. Он мечтает стать военным.Как было отмечено, именно кропотливый труд начинающих краеведов позволяет проследить славный путь героев-земляков, выявить интересные факты и события из жизни многонациональной Калмыкии. Это серьезная гражданская позиция нынешних школьников, вносящих свою лепту в развитие научной деятельности. Теперь организаторы слета намерены выйти на федеральный уровень для участия в масштабных мероприятиях.В рамках конференции работали секции по двадцати одному направлению, в том числе по археологии, летописи родного края, литературному краеведению. Победители смогут претендовать на получение премии главы Калмыкии и Президента страны.



Смотреть полный выпуск новостей



