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Сегодня, 11:55

Конференция юных исследователей окружающей среды собрала школьников со всех районов


Конференция юных исследователей окружающей среды собрала школьников со всех районовЗавершается год экологии. В его рамках по всей республике прошли десятки мероприятий, посвященных охране природы. Одним из ключевых событий стала республиканская конференция юных исследователей окружающей среды. У школьников появилась возможность не просто исследовать мир вокруг, но и принять непосредственное участие в решении природоохранных проблем.

Республиканская конференция юных исследователей проводится несколько лет подряд. Но в год экологии к целям конкурса помимо привлечения учеников школ к изучению проблем состояния окружающей среды добавилась также и возможность непосредственно принять участие в решении этих задач, на собственном опыте понять, чем опасно безответственное отношение к природе.

В конференции приняли участие 62 учебно-исследовательские работы учащихся 6-11 классов, прошедшие муниципальный отбор. Каждая их них носит особый научный и практический интерес.

Учащиеся Троицкой средней школы имени Георгия Жукова представили сразу несколько работ. Коллективно члены школьной организации «ЭКОС» исследовали сельский пруд, провели его биологическую очистку. Подобные акции, направленные на сохранение окружающей среды, ребята проводят регулярно.

Одной из самых актуальных проблем состояния нашей родной земли, наносящей вред ее уникальной природе, юные экологи считают бесконтрольный выброс отслуживших свой срок батареек. Многие конкурсные исследования посвящены как раз этой теме. Также школьники предлагали свои варианты решения проблем с обращением твердых бытовых отходов. Лучшие работы, занявшие первые места на республиканском этапе, будут представлены на всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды.



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