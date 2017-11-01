В КалмГу стартовала учебно-тренировочная сессия для старшеклассников

Около трехсот старшеклассников школ республики стали слушателями учебно-тренировочной сессии, которая проводится на базе КалмГУ. Это ребята, которым предстоит в будущем году сдавать Единый госэкзамен. Занятия проводят преподаватели университета по тем дисциплинам, которые выбрали сами школьники. Это дает им возможность в дни школьных каникул повысить уровень подготовки к вступительным экзаменам. Кстати, по итогам трех сессий участникам выдается сертификат, дающий право на дополнительные баллы при зачислении в главное учебное заведение республики. Это своего рода помощь региону в реализации образовательной программы в статусе опорного ВУЗа. Около трехсот старшеклассников школ республики стали слушателями учебно-тренировочной сессии, которая проводится на базе КалмГУ. Это ребята, которым предстоит в будущем году сдавать Единый госэкзамен. Занятия проводят преподаватели университета по тем дисциплинам, которые выбрали сами школьники. Это дает им возможность в дни школьных каникул повысить уровень подготовки к вступительным экзаменам. Кстати, по итогам трех сессий участникам выдается сертификат, дающий право на дополнительные баллы при зачислении в главное учебное заведение республики. Это своего рода помощь региону в реализации образовательной программы в статусе опорного ВУЗа.



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