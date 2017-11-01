Сегодня депутат Госдумы Марина Мукабенова провела прием граждан в рамках региональной недели. В основном, вопросы, с которыми обращались горожане, как и прежде, связаны с жилищными проблемами, получением земельного участка, оказанием помощи в ремонте здания бюджетного учреждения. К примеру, для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилья, по словам Мукабеновой, возможно, потребуется и вмешательство судебных инстанций. Положительно может решиться обращение представителей региональной общественной организации помощи и поддержки семьям с детьми аутистами. Их просьба заключалась в подборе помещений для развития малышей с ограниченными возможностями здоровья. ВзЯты на заметку и другие обращения элистинцев. Сегодня депутат Госдумы Марина Мукабенова провела прием граждан в рамках региональной недели. В основном, вопросы, с которыми обращались горожане, как и прежде, связаны с жилищными проблемами, получением земельного участка, оказанием помощи в ремонте здания бюджетного учреждения. К примеру, для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилья, по словам Мукабеновой, возможно, потребуется и вмешательство судебных инстанций. Положительно может решиться обращение представителей региональной общественной организации помощи и поддержки семьям с детьми аутистами. Их просьба заключалась в подборе помещений для развития малышей с ограниченными возможностями здоровья. ВзЯты на заметку и другие обращения элистинцев.



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