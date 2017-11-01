В Элисте продолжается марафон «Знатоки калмыцкого языка». Уже второй год учащиеся начальных классов республики занимаются по учебно-методическому комплексу Уйнр. Это издание основано на обучении языку как иностранному. Педагоги и родители считают, что методика себя оправдала. Она предполагает новый подход к предмету. Тогда учебник прошел все стадии рассмотрения и был одобрен профильным министерством. Основной уклон сделан на развитие разговорной речи. Сегодняшний марафон это своего рода подведение итогов работы по этому учебнику, отмечают специалисты. В Элисте продолжается марафон «Знатоки калмыцкого языка». Уже второй год учащиеся начальных классов республики занимаются по учебно-методическому комплексу Уйнр. Это издание основано на обучении языку как иностранному. Педагоги и родители считают, что методика себя оправдала. Она предполагает новый подход к предмету. Тогда учебник прошел все стадии рассмотрения и был одобрен профильным министерством. Основной уклон сделан на развитие разговорной речи. Сегодняшний марафон это своего рода подведение итогов работы по этому учебнику, отмечают специалисты.



Смотреть полный выпуск новостей



