В хозяйствах Калмыкии продолжается селекционная кампания

В хозяйствах занимающихся разведением племенных овец в разгаре кампания по искусственному осеменению маточного поголовья. Ежегодно перед ответственной порой для животноводов специалисты проводят семинары.



Василий Андраев – опытный чабан. Он давно занимается селекционной работой. Разведение маточного поголовья – дело непростое. Главное, говорит он, довести каждый шаг до автоматизма.



Традиционно перед началом кампании в хозяйствах проводят семинар- совещания для начинающих животноводов. В специальных пунктах, которыми оснащены стоянки с маточными отарами зоотехники-селекционеры проводят мастер-классы. При этом обязателен к соблюдению температурный режим внутри помещения, к которому биоматериал крайне чувствителен. В одном из ведущих хозяйств по разведению грозненской породы овец 18 тысяч овцематок должны быть обеспечены необходимым биоматериалом.



Искусственное оплодотворение – признанный метод репродукции овец, обеспечивающий более эффективное использование племенных ресурсов. Разработан этот метод известным советским ученым профессором Ивановым и впервые был применен в 28 году прошлого столетия в овцеводческом совхозе на Северном Кавказе. Сегодня этот метод используют повсеместно в племенных хозяйствах нашей страны и за рубежом. Главное преимущество в том, что полученным материалом можно оплодотворить до нескольких десятков овцематок, также во время кампании специалисты при необходимости выбраковывают баранов.



Взаимосвязанные сельскохозяйственные кампании, быстро сменяющие друг друга, не дают аграриям возможности почивать на лаврах, успешно завершив предыдущую. Тем и сложен труд животновода, без отпуска и выходных. В хозяйствах занимающихся разведением племенных овец в разгаре кампания по искусственному осеменению маточного поголовья. Ежегодно перед ответственной порой для животноводов специалисты проводят семинары.Василий Андраев – опытный чабан. Он давно занимается селекционной работой. Разведение маточного поголовья – дело непростое. Главное, говорит он, довести каждый шаг до автоматизма.Традиционно перед началом кампании в хозяйствах проводят семинар- совещания для начинающих животноводов. В специальных пунктах, которыми оснащены стоянки с маточными отарами зоотехники-селекционеры проводят мастер-классы. При этом обязателен к соблюдению температурный режим внутри помещения, к которому биоматериал крайне чувствителен. В одном из ведущих хозяйств по разведению грозненской породы овец 18 тысяч овцематок должны быть обеспечены необходимым биоматериалом.Искусственное оплодотворение – признанный метод репродукции овец, обеспечивающий более эффективное использование племенных ресурсов. Разработан этот метод известным советским ученым профессором Ивановым и впервые был применен в 28 году прошлого столетия в овцеводческом совхозе на Северном Кавказе. Сегодня этот метод используют повсеместно в племенных хозяйствах нашей страны и за рубежом. Главное преимущество в том, что полученным материалом можно оплодотворить до нескольких десятков овцематок, также во время кампании специалисты при необходимости выбраковывают баранов.Взаимосвязанные сельскохозяйственные кампании, быстро сменяющие друг друга, не дают аграриям возможности почивать на лаврах, успешно завершив предыдущую. Тем и сложен труд животновода, без отпуска и выходных.



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