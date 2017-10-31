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Вчера, 16:30

Почетному гражданину Республики Василию Очирову присвоено звание Героя Калмыкии


Почетному гражданину Республики Василию Очирову присвоено звание Героя КалмыкииУказом Главы Калмыкии Алексея Орлова высшая степень отличия – звание Героя Калмыкии присвоено Ветерану труда, Почетному гражданину Республики Василию Очирову за выдающиеся достижения в области сельского хозяйства и значительный вклад в дело процветания Калмыкии. Василий Манджиевич родился в 1932 году в поселке Хулхута Яшкульского района. В 1944 году депортирован в Новосибирскую область. После окончания ветеринарной школы работал в сельскохозяйственном производстве. В 1961 году назначен ветеринарным техником совхоза «Гашунский», чуть позже - старшим чабаном. В этом хозяйстве Василий Очиров работал более 30 лет. Его отличают высокий профессионализм, инновационные подходы в совершенствовании любимого дела; не случайно на базе его животноводческой стоянки была открыта «Школа передового опыта». Василий Манджиевич - Заслуженный животновод Калмыкии и Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета».



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